Si nadie lo impide, Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta, podría salir de prisión a partir de la próxima semana. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca ha admitido el recurso del condenado en contra de la decisión de Instituciones Penitenciarias que le denegó el permiso penitenciario que había solicitado.

La decisión judicial de conceder el permiso a Alfonso Basterra no es firme, la Fiscalía tiene de plazo para recurrirlo hasta el próximo viernes. Aunque cumple con algunos de los requisitos para obtener su primer permiso penitenciario, Basterra jamás ha admitido los hechos. Tampoco ha pedido perdón por asesinar a su hija de 12 años, aunque esto último no es indispensable para acceder a los permisos que le corresponderían como a cualquier otro preso.

La decisión del magistrado de dejar que Alfonso Basterra salga de permiso sólo cobrará firmeza en dos supuestos: si ninguna de las partes presenta recurso dentro del plazo legal o, en caso de que se recurra, si la Audiencia Provincial de Salamanca confirma el criterio adoptado por el juzgado.

Le parecen pocos cuatro días de permiso

Hay una tercera opción: Alfonso Basterra también podría recurrir el permiso de cuatro días que Vigilancia Penitenciaria le acaba de aprobar. Al condenado, cuatro días de permiso le parecen pocos.

Alfonso Basterra fue condenado a 19 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva Asunta Basterra en el año 2013. Lleva 13 años en la cárcel y tendría derecho a varias semanas de permiso penitenciario por cada semestre en prisión.

Por lo tanto, no se puede asegurar ahora mismo que Basterra vaya a disfrutar de este permiso. Además, si se produce el recurso, habrá que esperar a lo que resuelva la Audiencia.

Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva (Ávila).

Nunca admitieron el crimen

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada asfixiada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Sus declaraciones no convencieron ni al juez ni al jurado popular, que, por unanimidad, los declaró culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.