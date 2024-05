La madre de Asunta, Rosario Porto, «era una desequilibrada que se creía mejor que las otras presas», así de contundente se expresa Marifé Rodríguez, la religiosa que lleva más de once años asistiendo a los presos de la cárcel de Teixeiro (La Coruña) y conoció en profundidad a los padres de Asunta en prisión.

Ahora, once años después de aquel crimen que conmocionó a la sociedad española y que recuerda una serie de televisión, la persona que trató durante cuatro años con los asesinos de la niña opina: «Alfonso Basterra era el que dominaba la relación, dominaba sobre Rosario Porto».

En las antípodas del que fue abogado de la madre de Asunta, que defiende que Rosario Porto no era narcisista, la monja que tanto la trató se pronuncia de ésta forma: «Pienso que era una mujer desequilibrada, tal vez el entorno familiar, la educación, le hacían parecer en un momento determinado una persona adecuada, pero para mí ella era una persona desequilibrada que necesitaba tratamiento y lo tuvo, antes del crimen estuvo en La Robleda, un psiquiátrico cercano».

También frente a la declaraciones del abogado de la propia Porto o de la presa que entabló amistad con ella y que define a la asesina de su hija como una gran persona martirizada por el resto de presas, la religiosa habla claro: » A mi parecer, ni soy juez ni la juzgo, ella pensaba mucho en sí misma porque estaba siempre preocupada en lo que la prensa decía de ella, en lo que la televisión decía de ella. Muy pocas veces pensaba en las demás».

«Veía a las otras presas inferiores»

Esta era la relación de la madre de Asunta con el resto de presas según ha contado al programa de TVE Mañaneros la religiosa que la atendía en la cárcel: «Ella trataba de ganarse a las reclusas con compras, pero no tenía muchas amistades o simpatías. Yo no sé si las chicas le tenían envidia, lo que sí sé es que ella trataba de ganárselas con compras en el economato. Me decía que eran muy aprovechadas, pero eso sí, aprovechadas porque lo necesitan».

Ese aislamiento, para Marifé, era voluntario y no provocado por las demás: «Cuando venía al taller, que venía muy pocas veces porque no tenía muchas habilidades y es normal, no se comunicaba con las muchachas, venía con auriculares para no comunicarse con las presas y las tenía siempre por inferiores».

«Alfonso Basterra la dominaba»

La relación de la religiosa con el otro condenado, Alfonso Basterra, el padre de Asunta, era prácticamente inexistente hasta que necesitó de la ayuda de la monja: «En cuanto a Basterra, diría que no me ha tratado. Era absolutamente ajeno a mi presencia. La primera vez que accedió a un permiso, supongo que no tenía a dónde ir, ahí sí me saludó y le conseguí un alojamiento de Cáritas».

Sobre la carta que Alfonso Basterra ha escrito a la prensa y que da a entender que cuando salga de la cárcel se va a quitar la vida como Rosario Porto, la religiosa que lo ha tratado durante años tiene otra opinión diferente: «Yo creo que el se quiere bastante a sí mismo y no le veo haciéndolo».

Marifé también tiene respuesta para una de las preguntas clave que siempre han planeado sobre el caso: «Desde luego, Alfonso Basterra era el que estaba en su cabales, yo creo que sí, que Basterra dominaba a Rosario Porto» ha sentenciado en el programa Mañaneros.

El que fue abogado defensor de la madre de Asunta, José Luis Gutiérrez Aranguren, sí guarda una buena opinión de Rosario Porto: «Tajantemente sí, Rosario era inocente. La verdad no tiene que coincidir con la formal. En el caso de Asunta, no encontré ni una sola prueba ni conocimiento que me permita decir que ella no era inocente, ella no fue, ojalá alguna vez se encuentre a quien mató a Asunta».

La opinión positiva del abogado sobre la madre de Asunta, fallecida tras quitarse la vida en prisión, también la hace extensible al otro condenado, Alfonso Basterra. «Se apuntó a la figura de Basterra, es una persona que también fue declarada culpable frente a la que no encontré ninguna prueba de su culpabilidad y ya me hubiera gustado para usarlo en su contra a favor de Rosario», puntualiza el letrado.

Quien sí encontró pruebas fue el jurado popular que los declaró culpables con la acumulación de indicios que puso sobre la mesa la Guardia Civil de La Coruña. También los diferentes tribunales que resolvieron los recursos que interpusieron la defensas y que mantuvieron la culpabilidad y condena de los dos padres de Asunta por el asesinato de su hija.