El truco que utiliza mi abuela para no salpicar cuando hace huevos fritos: es el favorito de los chefs

Mi abuela tenía un truco infalible para no salpicar al hacer los huevos fritos, uno de los que más utilizan los chefs profesionales. Las abuelas son mujeres mágicas, capaces de crear auténticas obras de arte con la mínima expresión posible de sus propias manos. Algo que quizás debemos empezar a poner en práctica de una forma que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

Ir a comer a casa de la abuela es uno de los privilegios que algunos hemos tenido, aunque no todos las han podido disfrutar. Los huevos fritos son un clásico que sin duda alguna nos han regalado en más de una ocasión, ese plato, que, sin saberlo, ha pasado a estar prohibido en favor de otros procesados que son ni la mitad de buenos. La comida de la abuela estaba libre de cualquier ultraprocesado, pese a ser fritos, tenía todo el sabor de un buen aceite de oliva y la sencillez de ser un simple huevo el que llega al plato.

Es el favorito de los chefs

Estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el mejor complemento que puede convertir una comida sencilla en algo más. Unos simples huevos con un pan de pueblo, en especial si los huevos son de las gallinas de casa son un manjar.

El huevo combina con todo, desde el otro ingrediente de bajo coste por excelencia, las patatas fritas, hasta un filete de ternera o un poco de pollo a la plancha, pasando por unas verduras salteadas o por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán unos días cargados de actividad.

Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que recuperaremos manjares tradicionales de la mejor manera posible. Con una mezcla de ingredientes que pueden llegar a ser los que nos acompañarán en unos días de plena actividad. Deleitarnos con un huevo frito es un pequeño placer que nos podemos permitir.

Será el momento de aprovechar al máximo una buena combinación de ingredientes que llegará con la ayuda de un truco de la abuela que usan los mejores chefs del mundo. Es hora de apostar claramente por un cambio que será esencial en estos días.

Este es el truco de la abuela para que los huevos fritos no salpiquen

El aceite para hacer un huevo frito debe estar muy caliente y para que no salpique hay que poner o una pizca de sal o de harina. Es un truco fácil de poner en práctica que debemos empezar a probar. Será la manera de crear los mejores huevos fritos del momento en un abrir y cerrar de ojos.

Te proponemos una receta viral de huevos fritos que puedes poner en práctica y que seguro que te ayudará a crear un plato realmente espectacular digno de un restaurante de primera.

Ingredientes:

Pan

2 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Cómo preparar la receta de huevos fritos original

Los huevos son el ingrediente estrella de esta receta, los vamos a freír, pero los aprovecharemos al máximo con un truco que ha traspasado fronteras. Nos ponemos manos a la obra con un par de huevos, no necesitamos más para crear una tapa para familia y amigos. Directamente pondremos los huevos al congelador, este paso es fundamental para poder realizar magia con el huevo. Podemos tener un par de huevos siempre en el congelador después de descubrir esta receta es un pequeño placer que nos permitiremos sin tanto colesterol. Preparamos el pan, lo cortamos en rodajitas y lo tostamos, una buena baguette puede ser el compañero de viaje perfecto de estos huevos. Cuando tenemos la baguette tostada, seguiremos con la elaboración de la receta más viral de la historia. Pelamos los huevos que tenemos congelados, los podemos sacar unos minutos antes para que estén más tiernos, sin necesidad de descongelarse. Cortamos los huevos con un cuchillo y de esta manera cada rodaja la vamos a freír en una sartén. Las rodajas serán de tamaño pequeño como un huevo de codorniz. Preparamos una sartén antiadherente, le añadimos el oro líquido que tenemos en casa, un buen aceite de oliva. Dejamos que se caliente y cuando esté en su punto, será el momento de hacer nuestros huevos fritos. Al ser más pequeños tardarán menos, salpimentamos al gusto y dejamos que se frían durante unos segundos.

A continuación, los colocamos encima de cada tostadita. Podemos decorar con un poco de cebollino o queso que le aporte cremosidad.

Tendremos listos unos mini huevos fritos delicioso, perfectos para servir como tapa para familia y amigos en una cena informal de las que impresionan.