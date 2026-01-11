Tragedia en Barcelona: fallece el segundo hermano mallorquín implicado en accidente de coche

Fuentes de los equipos de emergencia han confirmado la muerte del segundo niño mallorquín, de tan solo cinco años, que permanecía ingresado en un hospital tras un devastador accidente de tráfico ocurrido hace días en Barcelona. El menor, hermano del primero que falleció, no pudo superar la gravedad de las lesiones sufridas en la colisión, sumiendo a su familia en un dolor imposible de describir.

El accidente tuvo lugar la noche del pasado 29 de diciembre, pocos minutos después de las nueve, en la carretera C-16, a la altura del municipio de Cercs, en la provincia de Barcelona. Por causas que todavía se investigan, el vehículo en el que viajaba la familia, formada por los padres y sus dos hijos menores, impactó de frente contra otro turismo en el que circulaba un único conductor.

El choque fue tan brutal que los equipos de emergencia que acudieron al lugar se encontraron con una escena dantesca. Todos los ocupantes del vehículo familiar resultaron gravemente heridos y fueron evacuados de urgencia a distintos hospitales de la provincia. Entre ellos se encontraban los dos niños, de cuatro y cinco años, cuyos estados eran críticos desde el primer momento.

Pese a los esfuerzos del personal médico, ambos menores fallecieron, dejando a sus padres y familiares sumidos en un profundo dolor. El conductor del otro vehículo también permanece hospitalizado con heridas de consideración.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra han confirmado que la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. La tragedia ha causado una profunda conmoción tanto en Mallorca, de donde era la familia, como en la localidad catalana donde se produjo el impacto, reabriendo el debate sobre la seguridad vial y los riesgos en carretera durante fechas especialmente señaladas.

Una familia destrozada y dos vidas truncadas demasiado pronto, en una noche que jamás podrán olvidar.