Alerta en el sector bancario: fraude sofisticado de más de un millón de euros destapado en Palma

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una espectacular operación en Palma, deteniendo a un hombre como presunto cerebro de una compleja trama de estafa, falsedad documental y organización criminal. Según fuentes oficiales, la red operaba mediante la emisión y cobro de recibos y facturas falsas domiciliadas en cuentas bancarias, utilizando sociedades instrumentales y generando un grave quebranto económico superior a 1.200.000 euros.

La investigación, coordinada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, comenzó tras la denuncia presentada por un responsable de una entidad bancaria, quien alertó sobre movimientos sospechosos desde mayo de 2025. Se detectaron descuidos contables de gran magnitud en la ejecución de cobros de facturas, lo que encendió las alarmas sobre un posible fraude organizado.

El modus operandi era tan meticuloso como audaz: los supuestos clientes abrían cuentas bancarias y, casi de inmediato, recibían facturas y recibos domiciliados. La entidad bancaria, confiada en la legalidad de los documentos, realizaba los cobros y abonaba las cantidades emitidas. Sin embargo, en cuestión de horas, el dinero desaparecía, transferido a otras cuentas, dejando a la institución con pérdidas millonarias y sin posibilidad de recuperar el capital.

La investigación reveló un entramado sofisticado: todas las cuentas y sociedades utilizadas estaban a nombre de ciudadanos de países del Este, principalmente Bulgaria y Rumanía. Pero detrás de este telón de complejidad financiera, los agentes descubrieron un nexo común: un ciudadano pakistaní, presuntamente el cerebro de la operación. Este individuo supuestamente reclutaba a los contratantes de cuentas, daba de alta empresas y sociedades a sus nombres y coordinaba el flujo del dinero, consolidando un entramado de más de 40 empresas instrumentales.

Tras recopilar pruebas contundentes, la Policía Nacional detuvo al sospechoso, acusado de ser el autor intelectual de un fraude millonario, así como de falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las autoridades destacan que la operación es solo un primer paso, ya que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones para desmantelar por completo la red criminal.

Expertos en delitos económicos califican el caso como uno de los fraudes más sofisticados en España, subrayando la audacia de los métodos utilizados y la planificación meticulosa detrás de cada movimiento financiero. Mientras tanto, la ciudadanía y el sector bancario esperan que las autoridades puedan recuperar parte del dinero estafado y evitar que este tipo de organizaciones criminales continúen operando con impunidad.