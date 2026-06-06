Una farola, una parada de autobús y un andamio crean el paso peatonal más estrecho de Palma

Es uno de los pasos de peatones sobre una acera más incómodos de Mallorca y ha aparecido como una seta hace algunas semanas. La coincidencia en el mismo punto de una farola, una amplia parada de autobús y ahora el voluminoso andamio, que protege de unas obras en el edificio que hace esquina, obliga a los peatones de la muy transitada Rambla de Palma a tener que ponerse de lado para seguir avanzando por la acera.

Un punto negro imposible para una silla de ruedas o un andador, descartado para superar el obstáculo de dos en dos. Sólo de uno en uno y hay que ponerse de lado para que sea posible avanzar.

Esta es la nueva situación que se ha creado -y sin solución por ahora- por la instalación de un enorme y espacioso andamio que protege unas obras en La Rambla de Palma, para siempre conocida como lo que fue la Rambla de los Duques de Palma.

En una misma esquina coinciden el andamio, una farola y una parada de autobús. El resultado, como muestra el vídeo grabado por OKBALEARES, es una tremenda incomodidad para los transeúntes de una de las vías de paseo más transitadas de la capital balear.

La esquina en cuestión, fácilmente reconocible para los palmesanos, está en la confluencia entre las calles Porta de Jesús y La Rambla, y que tiene a apenas cinco metros la comercial calle Olmos y la conocida calle Baró de Pinopar. Enfrente de todo ello, los jardines de La Misericòrdia, propiedad del Consell de Mallorca.

Esta esquina la utilizan residentes y turistas durante todo el día. Grupos de jóvenes que se ven obligados a disgregarse y mucha gente mayor. Precisamente, las personas mayores con movilidad reducida son las que se encuentran un muro infranqueable cuando intentan salir de casa o volver a la misma tras un paseo.

Por lo comprobado por OKBALEARES tras varias observaciones, la solución más adoptada es el uso de la parada del autobús y muchas veces bajar a la calzada. Lo primero causa un atasco de personas con distintas intenciones en un espacio de muy pocos metros cuadrados. Lo segundo produce situaciones de auténtico riesgo para la integridad física de los peatones.

No se conoce en Palma un punto más estrecho para transitar a pie.