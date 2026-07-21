Muere repentinamente un futbolista de 26 años haciendo running en Portugal

La trágica muerte de Usalifa Indi ha conmocionado al fútbol portugués. El joven centrocampista de 26 años falleció este lunes después de desplomarse mientras hacía running en la localidad de Armil, en el municipio de Fafe, al norte de Portugal. El jugador, que había pasado por la cantera del FC Porto y que actualmente militaba en el Harju JK de Estonia, no pudo ser reanimado pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Las primeras informaciones apuntan a que el futbolista se sintió indispuesto durante la carrera que hacía y cayó sobre una carretera municipal. El aviso fue dado por un vecino que pasaba por la zona y encontró al joven tendido en el suelo. Hasta el lugar acudieron efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR), que intentaron salvarle la vida durante varios minutos

Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron insuficientes y el fallecimiento fue certificado en el mismo lugar de los hechos. En un primer momento no fue posible identificar a la víctima porque no llevaba encima ningún documento de identidad, aunque horas más tarde las autoridades confirmaron que se trataba de Usalifa Indi. Su cuerpo fue trasladado posteriormente al Hospital Senhora da Oliveira, en Guimarães, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Luto por Usalifa Indi

Nacido el 3 de diciembre de 1999 en Guinea-Bisáu, Usalifa Indi contaba también con nacionalidad portuguesa y desarrolló gran parte de su formación futbolística en Portugal. Su nombre comenzó a ganar foco cuando fichó por las categorías inferiores del FC Porto, uno de los clubes más importantes del país vecino, llegando a formar parte del equipo sub-19 durante la temporada 2017-18. Aunque no llegó a debutar con el primer equipo, era considerado un futbolista con buenas condiciones para desenvolverse en el centro del campo y continuó construyendo su carrera en diferentes clubes del fútbol luso.

Tras abandonar la disciplina del conjunto portista, Usalifa Indi defendió las camisetas de equipos como Cesarense, União de Leiria, Valadares Gaia, FC Pedras Rubras, Vitória de Sernache, Vila Meã y Macedo de Cavaleiros. Su trayectoria le llevó posteriormente a Estonia, donde fichó por el Harju JK, club con el que seguía compitiendo hasta este verano. Su evolución le había permitido seguir creciendo como futbolista lejos de los grandes focos, manteniendo intacta la ilusión por continuar desarrollando su carrera profesional en el extranjero.

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre los que compartieron vestuario con él y entre los clubes por los que pasó. Diversos medios portugueses han recordado el esfuerzo que realizó durante toda su carrera para abrirse camino en el fútbol europeo. La inesperada pérdida de un deportista tan joven vuelve a sacudir al mundo del fútbol y deja numerosas muestras de dolor en Portugal y también en Estonia, donde había encontrado un nuevo destino para seguir compitiendo al máximo nivel.