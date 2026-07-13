Muere asesinado a tiros en Harlem el jugador Kinu Rochford durante un torneo callejero

El mundo del baloncesto está de luto tras la muerte de Kinu Rochford, ex jugador profesional de 35 años, que fue asesinado a tiros durante un torneo callejero disputado en el barrio de Harlem, en Nueva York. El trágico suceso ocurrió la noche del viernes en el conocido torneo Kingdome Basketball, una competición veraniega que reúne cada año a cientos de aficionados y jugadores en las pistas situadas junto a las Torres Martin Luther King Jr.

Además de la víctima mortal, otras dos personas resultaron heridas por los disparos y tuvieron que ser trasladadas a un hospital, aunque las autoridades han informado de que sus vidas no corren peligro. La Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para localizar al autor del tiroteo, que huyó del lugar inmediatamente después de efectuar los disparos y matar al que fuera jugador profesional de baloncesto.

Según las primeras informaciones facilitadas por las fuerzas de seguridad, Kinu Rochford se encontraba presenciando uno de los encuentros del torneo cuando comenzó una discusión con otra persona situada entre el público. La disputa fue aumentando de intensidad hasta que el sospechoso sacó un arma de fuego y disparó contra él, alcanzándolo en la cabeza. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al escenario del incidente y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Luto por Kinu Rochford

Nacido en Brooklyn en 1990, Kinu Rochford desarrolló una destacada trayectoria deportiva que comenzó en el baloncesto universitario estadounidense antes de dar el salto al deporte profesional en 2013. A lo largo de casi una década defendió los colores de equipos repartidos por diferentes ligas europeas y de Oriente Medio, compitiendo en países como Francia, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Kosovo, Islandia y Lituania, donde logró proclamarse campeón de la Liga Nacional de Baloncesto en 2017.

Su último equipo profesional fue el Golden Eagle Ylli, de la Superliga de Kosovo, antes de retirarse en 2021. Tras abandonar las pistas, Kinu Rochford había centrado su vida en labores sociales, trabajando con organizaciones dedicadas a prestar ayuda a personas sin hogar en la ciudad de Nueva York, una faceta que fue ampliamente destacada por quienes lo conocieron. La noticia ha provocado una profunda ola de consternación tanto en el mundo del baloncesto como entre los vecinos de Brooklyn y Harlem, donde Rochford era una figura muy conocida.

La universidad Fairleigh Dickinson, en la que destacó durante su etapa universitaria, lamentó públicamente su fallecimiento y lo recordó como un líder dentro y fuera de la cancha. También el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sus condolencias a la familia y condenó lo ocurrido. La investigación continúa abierta y, por el momento, las autoridades no han anunciado detenciones relacionadas con el crimen.