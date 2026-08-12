El verano llega a su ecuador y las revistas del corazón no dan tregua. Este miércoles 12 de agosto, las principales cabeceras de la prensa rosa aterrizan en los quioscos con una buena dosis de actualidad, romances, vacaciones y protagonistas de la Familia Real. La princesa Leonor vuelve a ocupar un lugar destacado, mientras que Froilán, Alejandro Sanz, Tana Rivera, Roca Rey y el Rey Felipe VI completan un menú de lo más veraniego.

Una de las portadas que más llama la atención es la de Semana, que pone el foco en Froilán y Carla. La revista publica imágenes de la pareja durante sus vacaciones y habla de su relación como un noviazgo que ya parece avanzar hacia una mayor oficialidad. El hijo de la infanta Elena vuelve así a convertirse en uno de los grandes protagonistas del quiosco, esta vez acompañado por su pareja en unas fotografías tomadas durante su descanso estival.

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La misma portada reserva un espacio privilegiado para la reina Sofía. Bajo el titular «No la dejan sola», Semana destaca el verano de la madre de Felipe VI y la presencia de su familia durante su primera temporada estival sin su hermana Irene. Una circunstancia especialmente significativa que vuelve a situar a la reina emérita en el centro de la actualidad social.

En ¡Hola!, la gran protagonista es la princesa Leonor. La publicación apuesta por una imagen de la heredera con una imagen renovada y destaca sus vacaciones en Mallorca. La revista también lleva a portada a Tana Rivera y Roca Rey, con fotografías de la pareja que reflejan su complicidad, además de dedicar espacio a Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, que disfrutan del verano en Ibiza junto a sus hijos.

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Lecturas también se suma al protagonismo de Leonor. Su portada presenta a la princesa bajo el mensaje «Leonor brilla en Mallorca» y anuncia todos los detalles de sus vacaciones. La Familia Real vuelve a ser, por tanto, uno de los grandes ejes de las revistas de este miércoles. En esta ocasión, la publicación pone el acento en la estancia de los Reyes y sus hijas en Marivent y en la imagen pública de la heredera.

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Además, Lecturas dedica espacio a Antonio Banderas, que celebra su cumpleaños, y a otros rostros habituales de la crónica social. Una combinación de realeza, famosos y vacaciones que resume a la perfección el contenido del número.

Por su parte, Diez Minutos cambia ligeramente el foco y lleva a portada al Rey Felipe VI. Las fotografías muestran al monarca disfrutando de una jornada de relax en Mallorca, en un ambiente mucho más distendido y alejado de sus compromisos institucionales. La revista destaca sus vacaciones y su tiempo de ocio junto a amigos, una de las imágenes más personales del quiosco de esta semana.

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Así, las portadas de este miércoles dibujan un auténtico mapa del verano VIP: Mallorca como escenario principal, Ibiza como destino de moda y la Familia Real como protagonista indiscutible. Leonor gana peso mediático, Froilán vuelve a despertar interés por su vida sentimental y Alejandro Sanz, Tana Rivera y Roca Rey ponen la nota romántica a una jornada marcada por las vacaciones.