El viaje no romántico de Tana Rivera y Roca Rey en Ibiza a bordo de un yate con sus amigos

Ibiza se ha convertido, un verano más, en el punto de encuentro de numerosos rostros conocidos. Entre ellos se encuentra Tana Rivera, que está disfrutando de unos días de descanso en la isla junto a su novio, el torero Andrés Roca Rey. Se trata de las primeras vacaciones que la pareja comparte desde que su relación salió a la luz, aunque no están solos: les acompaña un amplio grupo de amigos, entre los que se encuentran los influencers Tomás Páramo y María García de Jaime, además de otros integrantes de su círculo más cercano.

Las imágenes, compartidas a través de las historias de Instagram de algunos de los asistentes, muestran una jornada a bordo de un barco al atardecer frente a la costa ibicenca. En una de las fotografías aparece todo el grupo posando con el sol cayendo sobre los acantilados de la isla. Entre los presentes se distingue a Andrés Roca Rey, que aprovecha unos días de descanso antes de retomar su temporada taurina, así como a Tomás Páramo y María García de Jaime, una de las parejas de creadores de contenido más conocidas del panorama nacional.

Las vacaciones no románticas de Tana y Roca Rey

En otra de las instantáneas, Tana Rivera posa relajada junto a una amiga sobre la embarcación, con un estilismo veraniego y el Mediterráneo como telón de fondo. La hija de Eugenia Martínez de Irujo vuelve a demostrar que está aprovechando al máximo esta escapada, en la que combina jornadas de navegación con planes junto a sus amigos.

No es la primera vez que la joven deja ver algunos momentos de estas vacaciones. Hace apenas unos días compartía una jornada en Cala Jondal junto a la presentadora Isabel Forner, confirmando que había elegido la isla pitiusa como uno de sus destinos estivales favoritos.

Este nuevo plan confirma también la buena sintonía que existe entre el círculo de amistades de la pareja. Lejos de una escapada romántica en solitario, Tana Rivera y Andrés Roca Rey están disfrutando de estos días rodeados de amigos, en un grupo en el que conviven figuras del mundo del toro, creadores de contenido e influencers.

Mientras algunos apuran los últimos días de julio antes de regresar a sus respectivas agendas profesionales, Ibiza vuelve a consolidarse como el escenario preferido para este tipo de encuentros. Barcos, calas y puestas de sol siguen marcando el verano de la isla, convertida cada temporada en refugio de numerosos rostros conocidos.

Por el momento, ni Tana Rivera ni Andrés Roca Rey han desvelado cuándo pondrán fin a estas vacaciones. Lo que sí dejan claro las imágenes es que ambos están disfrutando de su primer verano como pareja rodeados de su grupo de amigos y alejados, por unos días, de sus respectivos compromisos profesionales.