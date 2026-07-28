Día de Cantabria 2026: cuándo se celebra, dónde es festivo y todos los actos por el Día de las Instituciones de Cantabria

El Día de las Instituciones de Cantabria es una jornada festiva que se celebra cada 28 de julio. De este modo, la comunidad cántabra está hoy de fiesta y seguramente muchos aprovecharon ayer lunes para hacer puente, pero ¿existe algún otro lugar donde hoy sea festivo? ¿Realmente toda Cantabria descansa hoy? La duda es bastante habitual, sobre todo porque coincide con vacaciones, desplazamientos y otros festivos locales repartidos por España. Pero en la práctica no afecta a todo el mundo por igual y conviene tener claro cómo funciona realmente.

Detrás de esa fecha hay algo más que un simple día marcado en el calendario. El 28 de julio está ligado a un episodio histórico concreto que explica el origen de la organización del territorio cántabro. No es una celebración moderna ni una fiesta asignada hace poco, sino una conmemoración que mira bastante más atrás y que tiene que ver con cómo empezó a estructurarse la región como tal. El contraste se ve claro cuando se compara lo que ocurre dentro y fuera de Cantabria. Allí la de hoy es una jornada señalada, con actos y ambiente festivo, mientras que en el resto del país el día transcurre con normalidad, pero todavía puede haber confusiones y más cuando se le suma otra fecha, la del segundo domingo de agosto que es también cuando se celebra el Día de Cantabria o Día de la Montaña.

Por qué el Día de Cantabria se celebra el 28 de julio

Para entender por qué el Día de Cantabria se celebra el 28 de julio hay que remontarse a una fecha muy concreta: el año 1778. Ese día, en Bárcena La Puente, el nombre que entonces tenía la actual Puente San Miguel, se aprobaron las Ordenanzas de Cantabria. Puede sonar a algo demasiado lejano, pero en su momento fue una decisión importante, sobre todo porque permitió que distintos valles empezaran a coordinarse bajo unas normas comunes. No fue algo simbólico, sino bastante práctico ya que sirvió para organizarse mejor y dar cierta forma a un territorio que hasta entonces funcionaba de manera más dispersa.

Con el paso del tiempo, aquel episodio fue ganando peso y acabó convirtiéndose en una referencia clave dentro de la historia de la comunidad. Eso sí, la celebración como tal no llegó hasta mucho después. No fue hasta 1993 cuando se dio el paso de reconocer oficialmente esa fecha como el Día de las Instituciones de Cantabria. La iniciativa partió del entonces diputado autonómico y alcalde de Reocín, José Manuel Becerril, y salió adelante sin oposición, lo que refleja bastante bien el consenso que existe en torno a este hecho histórico. De este modo y desde ese momento, el 28 de julio quedó fijado en el calendario como una forma de recordar ese origen.

Hoy la fecha ya no se percibe sólo como un apunte histórico. Con los años ha ido calando y se ha convertido en una jornada que muchos cántabros sienten como propia, más allá de los actos oficiales. Sirve, en el fondo, para echar la vista atrás y entender cómo se fue construyendo la comunidad, pero también para darle continuidad a esa identidad en el presente. Por eso, cada año se organizan actividades culturales, actos institucionales y propuestas abiertas al público que llenan la jornada de contenido y hacen que no se quede en algo puramente formal o institucional.

Por otro lado, recordamos que el segundo domingo de agosto, se celebra también el Día de la Montaña que también suele llamarse Día de Cantabria aunque principalmente en la localidad de Cabezón de la Sal.

Dónde es festivo por el 28 de julio

El 28 de julio es festivo sólo en Cantabria. Está incluido dentro del calendario laboral de la comunidad como uno de sus días propios, lo que significa que allí sí es jornada no laborable para la mayoría de trabajadores. Es decir, quien resida o trabaje en Cantabria podrá disfrutar de ese descanso, mientras que fuera de la comunidad la situación cambia por completo. Y es que en el resto de España el día de hoy no tiene ninguna consideración especial. No es festivo nacional ni aparece como jornada no laborable en otras comunidades autónomas, por lo que oficinas, comercios y administraciones funcionan con total normalidad. Puede coincidir con fiestas locales en algunos puntos concretos,algo habitual en verano, pero eso no tiene relación directa con el Día de Cantabria ni implica que el festivo se extienda más allá de su territorio.

En 2026, al caer en martes, el Día de Cantabria deja una jornada de descanso en mitad de la semana que muchos ya han aprovechado, o intentado aprovechar, para desconectar. El lunes 27 no ha sido festivo, así que sólo quienes tenían vacaciones o algún tipo de acuerdo laboral han podido enlazar varios días libres. Para el resto, la jornada se queda en un paréntesis puntual dentro de la semana, suficiente en muchos casos para hacer una escapada o simplemente bajar el ritmo.