Sale a la luz un encuentro entre Belén Esteban y Juls Janeiro: los detalles

En los últimos días, Belén Esteban y Juls Janeiro se han convertido en noticia por el enfrentamiento mediático que han protagonizado. Debemos recordar que, hace unos meses, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario tomó la decisión de dejar a un lado el anonimato por el que tanto luchó para comenzar su trayectoria como personaje público. Desde entonces, no ha tenido reparos a la hora de conceder entrevistas o hacer declaraciones, dejando a muchos profundamente sorprendidos, a la par que descolocados. Recientemente, ante las cámaras de Europa Press, la joven se pronunció por primera vez sobre la ex mujer de su padre. Así pues, dijo, hablando de ‘nepobabies’, que Belén «sin ser hija de mi padre ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre».

Lejos de que todo quede ahí, Juls Janeiro fue mucho más allá: «Prefiero llamarla ‘la sombra de Jesulín de Ubrique’». Todo ello mientras reconoció que le parecía «vergonzoso que hable así de la hermana de su hija». Poco después, la joven aprovechó la ocasión para dirigirse a Belén Esteban: «Yo hablo directamente. Eres un meme televisivo, cariño. No tengo nada más que decir». Como no podía ser de otra manera, la colaboradora no tardó en reaccionar y, en ese contexto, ha salido a la luz un desconocido episodio que expone la relación que ha habido entre ellas, por la que la hija de María José Campanario se ha pronunciado. Entre otras cuestiones, hay que tener en cuenta que las declaraciones no han pillado por sorpresa a la de Paracuellos, tal y como ha hecho saber a los compañeros de El verano se mueve.

Con ella han hablado tanto Belén Rodríguez como Leticia Requejo y a ambas les ha transmitido que se encuentra «tranquilísima» y que las declaraciones de la maquilladora no han afectado en absoluto sus vacaciones de verano. «Parece que esta cara de Juls ya la conocía Belén», comentaron en el programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco.

Todo sobre el desconocido encuentro entre Belén Esteban y Juls Janeiro

Debido a esta polémica, ha salido a la luz un dato hasta ahora desconocido sobre el vínculo que existía entre ambas en los últimos años. Recordemos que, hasta hace unos meses, la hija de María José Campanario defendía que era un personaje anónimo. Algo en lo que fue respaldada por la justicia.

Por aquel entonces, se produjo un encuentro entre las dos que no ha salido a la luz hasta ahora. Según Leticia Requejo, hace unos tres o cuatro años, cuando realizaba una guardia en las inmediaciones de la casa de Belén, pudo ver a Julia llegando a la vivienda. La joven acudió con su novio de entonces, que optó por esperarla fuera.

En una conexión en directo en De lunes a viernes, la maquilladora reconoció que se produjo esa reunión: «Eso es verdad». Lejos de que todo quede ahí, quiso explicar el motivo por el que se llevó ese encuentro con Belén Esteban: «Fui a llevar a Andrea porque habíamos quedado para verla mi padre y yo». Por si fuera poco, Juls Janeiro dejó claro que no se retracta de ninguna de sus palabras sobre la madre de su hermana mayor.