La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 25 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 914 de La Promesa. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ver cómo Manuel quiere saber de qué hablaban Ciro y Lorenzo, mientras que este disimula atacando la decisión de que Pía sea madrina de Curro en la boda. El heredero del marqués no tiene ni la menor idea de que hablaban de las licencias. Ángela y Máximo dan juntos una clase y resulta ser todo un éxito.

Lejos de que todo quede ahí, hemos tenido la ocasión de ver cómo Curro informa a Pía de que su modista confeccionará su vestido de madrina, por lo que la trabajadora de palacio no puede evitar sentir muchos nervios. María Fernández y Samuel se sinceran sobre el dolor de quedarse sin poder estar juntos, mientras que la cata del banquete termina siendo un éxito. ¡Hasta Leocadia cree que se trata de un menú «correcto»! Jacobo trata de tener un acercamiento con Adriano y Martina, pero estos dudan de su cambio de actitud. De hecho, continúan sin saber si la historia es cierta, pero descartan llamar a la familia de Jacobo. Adriano sorprende a Jacobo llorando a solas, mientras que Manuel y Julieta se confiesan que se casarían el uno con el otro sin pensarlo.

¿Qué sucede en el capítulo 915 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 28 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Carlo no tiene reparos a la hora de informar a Pía de las dos ocasiones en las que Leocadia se ha llevado a Janita de la habitación de Rafaela y Andrés, los hijos de Adriano y Catalina. Así pues, Pía se desahoga con Ricardo: ¿Y si Leocadia vuelve a cometer un crimen?

Al fin y al cabo, ella acabó con la vida de Jana. Leocadia reprocha a Máximo haber dado a los necesitados una clase de Derecho junto a Ángela, mientras que Pía hace una advertencia a Leocadia: no tiene ningún derecho a tocar a Janita. Ciro y Lorenzo vuelven a discrepar como socios. Pero no todo queda ahí, puesto que Ciro reprocha a Julieta que dedique su tiempo a todo menos a trabajar.

Por si fuera poco, Tomasa Arcos y Julio Sopena no dudan un solo segundo en ultimar todos los detalles de su golpe contra el servicio del palacio. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Jacobo no tiene reparos a la hora de ejecutar su decisión de marcharse de palacio a la mayor brevedad posible. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.