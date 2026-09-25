La Promesa, con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 24 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 913 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Carlo y María Fernández buscan desesperadamente a Janita hasta que, finalmente, encuentran al bebé con Leocadia. Entre otras cuestiones, la señora de Figueroa sugiere que hay cierto malestar por el hecho de que la hija de unos criados comparta niñera con los nietos del marqués de Luján. Julieta, por su parte, está profundamente preocupada por el dinero, pero se lo oculta a Manuel. Tomasa planea echar a perder el banquete para que el escándalo hunda por completo tanto a las cocineras como a Petra.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de ver cómo Adriano ha decidido investigar la historia de Jacobo, aunque sin resultado. ¡Están en un callejón sin salida! Ángela, por su parte, agradece a Máximo su mediación y él le ofrece ayuda. Así pues, juntos preparan la siguiente clase. Parece que, poco a poco, van limando asperezas. Leocadia no duda en descargar su rabia contra Pía, y esta le responde que ella tampoco es digna de llevar a Curro al altar. Lorenzo y Ciro discuten sobre ampliar los contratos de licencia, mientras que Manuel llega justo cuando Ciro menciona que el riesgo es demasiado alto.

¿Qué sucede en el capítulo 914 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel quiere saber de qué están hablando Ciro y el capitán de la Mata. Este disimula atacando la decisión de que Pía sea madrina de Curro. El hijo del marqués no tiene ni la menor idea de que hablaban de las licencias.

Máximo y Ángela dan juntos una clase y resulta ser todo un éxito. Curro hace saber a Pía que su modista confeccionará su vestido de madrina, y la mujer se siente profundamente nerviosa. María Fernández y Samuel hablan del dolor de quererse sin poder estar juntos, mientras que la cata del banquete resulta ser un éxito rotundo. Incluso Leocadia cree que el menú es “correcto”.

Jacobo trata de hacer posible un acercamiento con Adriano y Martina, pero estos tienen ciertas dudas de su cambio de actitud. Todo ello mientras siguen sin saber si la historia es cierta, pero descartan llamar a la familia de Jacobo. Adriano le sorprende llorando a solas, y le hace saber que se marcha de La Promesa para siempre. Manuel y Julieta preparan las bolsas de semillas, mientras se sinceran en que no tendrían reparos en casarse con el otro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.