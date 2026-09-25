La tendencia de maquillaje de los 90 que vuelve este otoño: el perfilador de labios que cambia por completo cualquier look y deberías tener en tu neceser sí o sí

El perfilador de labios vuelve a ocupar un lugar protagonista en el neceser de maquillaje para el otoño de 2026. La tendencia recupera uno de los gestos más reconocibles de los años 90, pero lo actualiza con tonos fríos, grisáceos y neutros y una aplicación mucho menos rígida. Frente al contorno oscuro y marcado de aquella década, ahora se busca un acabado difuminado que aporte dimensión sin endurecer las facciones.

El lápiz de labios deja de ser únicamente una herramienta para delimitar y se convierte en un producto capaz de crear profundidad, equilibrar el color y conseguir unos labios visualmente más definidos. La propuesta que destaca InStyle Grecia gira alrededor de la técnica de escultura 3D, basada en superponer tonalidades neutras frías para construir volumen. El objetivo no consiste en dibujar una línea visible alrededor de toda la boca, sino en trabajar estratégicamente el contorno, difuminarlo y combinarlo con el centro de los labios para crear una sensación más llena.

El perfilador de labios de los 90 que vuelve

La tendencia puede adaptarse a un maquillaje elaborado o cotidiano, especialmente cuando se escogen tonos cercanos al color natural de la boca. Permite jugar con texturas y productos para conseguir desde un resultado mate y definido hasta otro más luminoso.

La estética noventera regresa a través de colores menos cálidos y de contornos más suaves. Los marrones grisáceos, beige rosados y nudes fríos ayudan a definir sin generar un contraste excesivo. La clave está en conseguir dimensión sin que el borde quede marcado.

La publicación de InStyle Grecia destaca que la nueva versión del perfilado abandona las líneas rígidas y apuesta por unos labios esculpidos, suaves y tridimensionales. Así, el perfilador pasa de dibujar el contorno a modelar los labios. Esto permite lograr un efecto más sofisticado sin abandonar la naturalidad que demanda el maquillaje cotidiano.

Cómo conseguir el efecto 3D en tus labios

Para recrear el resultado, conviene comenzar con los labios hidratados. Después se puede marcar suavemente el arco de Cupido, las comisuras y parte del borde inferior con el lápiz, antes de difuminar hacia el interior. Un tono más claro en el centro crea contraste y puede potenciar visualmente el volumen.

NYX Professional Makeup Slim Lip Liner Pencil

Entre las opciones seleccionadas por la web, aparece este lápiz de NYX Professional Makeup, adecuado para quienes buscan una alternativa económica. La gama incluye tonos nude, rosa, rojo y baya, aunque Nude Beige encaja especialmente bien con la tendencia.

Mon Rêve Infiniliner

El lápiz de labios en gel Mon Rêve Infiniliner, en el tono uno Nude, apuesta por una textura cremosa. Su fórmula resistente al agua y su punta fina permiten aplicaciones precisas.

El tono nude funciona cuando se busca un efecto definido pero natural. Su mecanismo giratorio evita sacar punta.

Erre Due Silky Premium

El definidor de labios Erre Due Silky Premium, en el tono 521 Ballet, destaca por su textura sedosa y su acabado uniforme. Es una alternativa para quienes prefieren intensidad con una sola pasada.

Puede utilizarse para perfilar y rellenar parcialmente el labio antes de añadir un producto luminoso. Resulta práctico para maquillajes rápidos.

MAC Dazzlelips Gem Stone

MAC Dazzlelips en el tono Gem Stone aporta una interpretación brillante del perfilado clásico. Su acabado prismático y metálico convierte el formato lápiz en un producto versátil.

Puede aplicarse solo, combinarse con otro perfilador de labios o utilizarse sobre distintos productos para modificar su acabado. Es una opción más llamativa que los nudes.

Elegir bien y cuidar los labios

La elección del tono depende del subtono de la piel y del efecto buscado, pero también conviene observar cómo responde la boca. La American Academy of Dermatology recomienda utilizar productos labiales no irritantes y dejar de emplear aquellos que provoquen escozor, ardor o molestias. También aconseja mantener los labios hidratados cuando están secos o agrietados.

La Cleveland Clinic recuerda que los labios pueden reaccionar a determinados ingredientes de cosméticos y recomienda seleccionar productos suaves e hidratantes. Si aparece irritación persistente, conviene dejar de utilizar el producto responsable y consultar con un profesional sanitario.

El otoño de 2026 recupera así el perfilador de labios, pero con una interpretación más suave y tridimensional. La clave está en difuminar y trabajar el volumen con naturalidad.

Los mejores labiales

Liquid Matte Mousse de Huda Beauty es un labial líquido en tubo flexible con aplicador acolchado y textura mousse ultra-ligera que aporta un acabado mate difuminado sin resecar ni marcar las líneas del labio.

Para devolverles su confort y preparar los labios para la nueva estación, el farmacéutico Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch y quinta generación al frente de la compañía creadora del histórico bálsamo Dermo-Suavina, comparte seis recomendaciones esenciales para cuidarlos al final del verano y afrontar el otoño en las mejores condiciones.

Trace’d Out Perfilador de labios de Fenty Beauty en ‘Extra Thigh’. Espinal delineó los labios con un tono marrón frío para realzar y complementar el look. Este lápiz cremoso se desliza sin esfuerzo, permitiendo difuminar antes de fijarse en un acabado mate aterciopelado que resiste la transferencia, no se corre ni pierde intensidad hasta por 8 horas, aportando una definición precisa y esculpida.