El truco del maquillador David Francés para unos labios más gruesos sin sobreperfilar: «Sólo hay que salirse en el centro»

Durante años, el pintalabios ha sido el gran protagonista del maquillaje de labios, pero el gloss ha recuperado el lugar que nunca debió perder. Atrás quedaron aquellas fórmulas excesivamente pegajosas para dar paso a productos mucho más cómodos, hidratantes y versátiles que, además de aportar brillo, cuidan la piel y crean un efecto de volumen inmediato. En una masterclass centrada en enseñar cómo sacar el máximo partido a los labios, el maquillador David Francés compartió los secretos que aplica en su trabajo diario para conseguir una boca más bonita sin recurrir a técnicas exageradas. Desde la forma correcta de utilizar el perfilador hasta el modo de aplicar el gloss o incluso aprovecharlo como colorete, el experto dejó claro que la diferencia entre un resultado sofisticado y otro artificial está en los pequeños detalles.

Del cine de Hollywood al imprescindible del neceser

Aunque muchas personas asocian el gloss a la estética de finales de los años noventa y principios de los 2000, su historia comenzó mucho antes. Fue el maquillador Max Factor quien desarrolló en la década de 1930 un producto pensado para que los labios de las actrices reflejaran mejor la luz delante de las cámaras de cine. Aquella innovación terminó convirtiéndose en un básico del maquillaje y, con el paso de las décadas, evolucionó hacia fórmulas más ligeras y cómodas.

Hoy vive una nueva edad de oro. El auge del maquillaje natural ha devuelto el protagonismo a unos labios jugosos, hidratados y luminosos, alejados de los acabados completamente mates que dominaron durante años. Además, los nuevos gloss incorporan ingredientes tratantes como aceites vegetales o vitamina E, combinando maquillaje y cuidado en un solo gesto.

Precisamente esa filosofía es la que defendió David Francés durante su clase práctica, donde explicó que el objetivo no es transformar la forma del labio, sino potenciarla.

El perfilador, el gran aliado para ganar volumen

Uno de los errores más frecuentes, según explicó el maquillador, consiste en perfilar toda la boca por fuera del contorno natural. Para él, esa técnica acaba endureciendo las facciones y creando un resultado poco favorecedor.

«Quiero enseñaros cómo agrandar un labio de forma elegante», comenzó diciendo antes de realizar la demostración práctica. Su propuesta pasa por respetar casi todo el recorrido natural del labio y modificar únicamente las zonas estratégicas.

«Lo importante es seguir el recorrido natural del labio. Sólo hay que salirse ligeramente en la parte central, nunca en los laterales».

«Lo importante es seguir el recorrido natural del labio. Sólo hay que salirse ligeramente en la parte central, nunca en los laterales», explicó mientras mostraba el procedimiento paso a paso. «Lo que agrando es el centro del labio, no los extremos. Ahí está la clave para conseguir un resultado natural». La idea es sencilla: aumentar ligeramente la parte central tanto del labio superior como del inferior para crear una sensación óptica de mayor volumen sin alterar la armonía del rostro.

De hecho, David Francés no ocultó que las tendencias más extremas no encajan con su filosofía de maquillaje. «El llamado labio ruso no me gusta. Prefiero respetar la curva natural del labio porque el resultado es mucho más favorecedor», comentó con total naturalidad durante la sesión, apostando por mantener siempre la curva natural del arco de Cupido.

El secreto está en el centro del labio

Una vez conseguido el perfilado, llega el momento del gloss. Y aquí David Francés volvió a insistir en que menos no siempre es más.

«Si lo que quieres es dar más volumen, aplica el brillo únicamente en el centro del labio».

Eso sí, cuando el objetivo es crear un efecto de mayor volumen, la colocación vuelve a ser determinante. «Si lo que quieres es dar más volumen, aplica el brillo únicamente en el centro del labio», aconsejaba. Un gesto sencillo que aprovecha los reflejos de la luz para hacer que el labio parezca visualmente más carnoso sin necesidad de sobreperfilarlo.

Antes incluso de aplicar el brillo, David compartió otro de esos pequeños trucos que marcan la diferencia. «Si quieres destacar todavía más el centro, puedes sombrear ligeramente los laterales con el perfilador», explicaba. Esa ligera sombra crea profundidad y hace que la zona central destaque todavía más una vez se aplica el gloss.

El resultado, según demostraba en directo, es mucho más elegante que intentar aumentar el tamaño de toda la boca por igual.

Mezclar tonos para conseguir un color único

Otro de los consejos que despertó más interés fue la posibilidad de combinar distintos gloss para crear un acabado completamente personalizado.

«Puedes combinar diferentes tonos para crear un color totalmente personalizado. Además, en cada persona queda diferente según el pH del labio», explicaba mientras mostraba el resultado en directo.

La idea rompe con la costumbre de utilizar un único tono y abre la puerta a adaptar el maquillaje según el momento del día, el resto del look o incluso el tono natural de los labios.

El ‘gloss’ también puede convertirse en colorete

Quizá el truco más inesperado de toda la sesión fue descubrir que el brillo de labios también puede utilizarse fuera de la boca.

David Francés aplicó una pequeña cantidad en la parte alta del pómulo de una de las modelos para demostrar el efecto inmediato que producía.

«Siempre que queramos elevar visualmente el pómulo, hay que aplicarlo en la parte más alta del hueso».

«El colorete tiene un poder enorme sobre el rostro», afirmaba mientras señalaba el lugar exacto donde debía colocarse el producto. «Siempre que queramos elevar visualmente el pómulo, hay que aplicarlo en la parte más alta del hueso», explicaba.

Según el maquillador, este gesto consigue un rubor mucho más natural que algunos iluminadores tradicionales. «Con este truco consigues un glow mucho más natural y muy favorecedor», aseguraba.

Además, recomendó difuminar el producto con una brocha cuando fuera necesario para integrarlo completamente con la piel y conseguir un acabado imperceptible.

Un maquillaje bonito no tiene por qué ser complicado

A lo largo de toda la masterclass quedó claro que David Francés entiende el maquillaje como una herramienta para potenciar los rasgos propios y no para ocultarlos. De hecho, buena parte de sus consejos se apoyan en técnicas sencillas que cualquiera puede reproducir en casa.

Desde respetar la forma natural del labio hasta concentrar el brillo únicamente donde interesa, el maquillador defendió una belleza basada en la naturalidad y en pequeños gestos capaces de cambiar por completo el resultado final.

Más que seguir tendencias pasajeras, la propuesta de David Francés pasa por conocer la anatomía del propio rostro, elegir productos con fórmulas cuidadosas y dominar pequeños trucos que transforman el maquillaje. Porque, como demostró durante toda la sesión práctica, unos labios con apariencia más voluminosa no dependen de aplicar más producto, sino de colocarlo en el lugar adecuado.