Karlos Arguiñano enseña cómo pela la yuca y genera una ‘guerra’ entre España e Hispanoamérica: «Así se sienten los españoles cuando cortamos mal el jamón»

Karlos Arguiñano ha vuelto a protagonizar una conversación en redes sociales, esta vez por un gesto aparentemente sencillo: pelar una yuca con un pelador de patatas. El vídeo, publicado en su cuenta de Instagram, ha superado los cuatro millones de visualizaciones y ha reunido 18.480 comentarios en pocos días. Una buena parte procede de seguidores latinoamericanos, sorprendidos por la herramienta elegida.

En la descripción de la publicación, el cocinero explicó su interés por el producto: «En la cocina me gusta utilizar ingredientes de todos los sitios, y la yuca es un alimento perfecto para acompañar nuestros platos».

Entonces, ¿qué ha hecho mal Arguiñano?

La yuca es un tubérculo de cáscara gruesa y leñosa, muy presente en la cocina de América Latina. En muchos de esos países se pela de otra manera. Primero se hace un corte a lo largo de la piel y después se desliza el cuchillo por debajo para retirarla en tiras completas. Así se aprovecha toda la pulpa y no quedan restos de la capa dura, que impiden que el tubérculo se cueza de forma uniforme. Según recoge el medio CiberCuba, el pelador no es el utensilio habitual para esta tarea, aunque puede servir si hay prisa.

Bromas y comparaciones

Los comentarios a la publicación están llenos de ironía. «Se acaban de secar 3.000 hectáreas de yuca», escribió un usuario. Otro bromeó: «Hoy siete abuelas colombianas murieron viendo este video». Un tercero añadió: «Se oxidaron 10 machetes después de ver esto».

Varios seguidores recurrieron a comparaciones con otras tradiciones gastronómicas. «Entonces así es como se sienten los españoles cuando cortamos mal el jamón», apuntó uno. Otro escribió: «Si un italiano se muere al ver echar agua a un café expreso, nosotros los latinos estamos peor con este video».

Una seguidora mezcló el cariño y el desconcierto: «Papito lindo, corazón de melocotón, dulzura de mi alma, niño de mis ojos, pan de azúcar: ¿Cómo le haces eso a la yuca, papá? Preinfartada me voy de este reel».

Las críticas, siempre en tono distendido, llegaron acompañadas de muestras de aprecio: «Me va a dar algo como pela la yuca, pero igual te queremos Karlos, eres un genio de la cocina». Otros usuarios salieron en su defensa: «Arguiñano lleva muchos años cocinando en televisión en directo sin cortarse un dedo. Si decide pelar la yuca con pelador, con cuchillo o con los dientes, se ha ganado el derecho a pelarla como le dé la gana. Menos juzgar y más aprender de la experiencia».

Algunos usuarios apuntaron una posible explicación: la yuca que se vende en Europa puede llevar un recubrimiento para conservarse mejor durante el transporte. Aun así, ese tratamiento no obliga necesariamente a usar un pelador.

Un ingrediente con peso cultural

En Cuba, la yuca es uno de los pilares de la cocina nacional. Con ella se elaboran el casabe, la yuca con mojo y la yuca frita, entre otras recetas. No es la primera vez que Arguiñano cocina recetas de la tradición cubana y latinoamericana. Según el mismo medio, en 2023 preparó en su programa un picadillo a la habanera que también generó debate. El cocinero, de 78 años, lleva 38 frente a las cámaras, de acuerdo con esa información.