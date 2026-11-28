Casi todo el mundo cuece el arroz blanco con agua, pero el chef José Ramón revela que queda mejor con 550 ml de caldo de pollo
Hervir el arroz blanco en caldo de pollo le da mejor sabor y textura
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El arroz blanco es una de esas preparaciones básicas que aparecen en casi cualquier cocina. Lo habitual es cocerlo con agua, una pizca de sal y poco más, especialmente cuando va a utilizarse como guarnición. Sin embargo, el chef José Ramón Castillo propone cambiar uno de los pasos más sencillos de la receta para conseguir un resultado con más sabor: sustituir el agua por caldo de pollo caliente.
Su método no se limita a cambiar un líquido por otro, sino que también incluye lavar previamente el arroz, preparar una base con verduras, rehogar los granos antes de incorporar el caldo y respetar un breve reposo al final. La cantidad que recomienda es de 550 mililitros de caldo de pollo por cada taza de arroz, junto con mantequilla y algunas verduras que aportan más aroma al conjunto.
El chef José Ramón prepara el arroz con 550 ml de caldo de pollo
La principal diferencia respecto a un arroz blanco convencional está en el líquido de cocción. En lugar de añadir agua, José Ramón utiliza caldo de pollo caliente, lo que permite que el grano absorba sabor mientras se cocina. El resultado se aleja así del arroz blanco más neutro que suele servirse como acompañamiento. Antes de llegar a ese punto hay otro paso importante. El arroz se lava varias veces con agua para eliminar parte del almidón que queda adherido a la superficie. Después se escurre y se deja unos minutos antes de incorporarlo a la olla, donde se rehoga junto con cebolla, ajo, apio y maíz.
Este paso previo también influye en el resultado. Al pasar el arroz brevemente por la grasa antes de añadir el caldo, los granos quedan cubiertos por una fina película que ayuda a que mantengan mejor su forma durante la cocción y queden más separados al servirlos.
Ingredientes para preparar este arroz
La receta utiliza ingredientes sencillos y que podemos encontrar fácilmente. La clave está en respetar la cantidad de líquido y no pasarse con la sal, especialmente si el caldo de pollo ya viene sazonado.
El chef utiliza mantequilla en la parte final de la receta, cuando el arroz ya ha pasado la primera fase de cocción y con ella, conseguimos un brillo y una textura más untuosa, aunque sin necesidad de remover continuamente el contenido de la olla.
Cómo preparar el arroz paso a paso
La preparación del arroz no es complicada, pero sí exige respetar algunos tiempos. El objetivo es que el grano absorba el caldo poco a poco y termine de hacerse con el vapor durante el reposo final.
- Comenzamos lavando el arroz varias veces con agua, moviéndolo suavemente con las manos, hasta que le quitemos buena parte del almidón superficial. Después se escurre bien y deja que pierda el exceso de agua durante unos minutos.
- Calienta un poco de aceite de oliva en una olla y añade la cebolla picada. Incorpora después el ajo laminado, el apio y el maíz, y rehoga las verduras hasta que empiecen a ablandarse.
- Agrega el arroz ya escurrido y rehógalo durante dos o tres minutos. Conviene moverlo con suavidad para que los granos se impregnen de la grasa sin romperse.
- Vierte los 550 ml de caldo de pollo caliente y añade un poco de cilantro o perejil. Lleva el contenido a ebullición y cocina a fuego fuerte durante aproximadamente diez minutos.
- Baja el fuego al mínimo, incorpora los 60 gramos de mantequilla y tapa la olla. Mantén la cocción durante cinco minutos más.
- Apaga el fuego y deja reposar el arroz otros cinco minutos sin levantar la tapa. El vapor terminará de repartir la humedad.
- Finalmente, separa los granos con un tenedor, prueba el punto de sal y sirve.
El reposo final también influye en el resultado
Apagar el fuego no significa que la cocción del arroz termine de forma inmediata. Al dejar la olla tapada durante unos minutos, el vapor que queda en el interior continúa actuando y sirve para que se pueda repartir mejor la humedad entre los granos. Este descanso evita además la necesidad de que estemos removiendo continuamente el arroz.
Puede que no lo pensemos, o no lo sepamos, pero moverlo demasiado durante la cocción puede romper algunos granos y hacer que liberen más almidón, justo lo contrario de lo que se busca cuando se quiere obtener un arroz más suelto. De este modo, el truco de José Ramón no consiste únicamente en sustituir el agua por caldo. El lavado previo, el rehogado, los 550 ml de caldo de pollo y el reposo final forman parte de una misma técnica para conseguir que nuestro arroz tenga mucho más sabor y una textura que se notará más separada.