El arroz blanco es una de esas preparaciones básicas que aparecen en casi cualquier cocina. Lo habitual es cocerlo con agua, una pizca de sal y poco más, especialmente cuando va a utilizarse como guarnición. Sin embargo, el chef José Ramón Castillo propone cambiar uno de los pasos más sencillos de la receta para conseguir un resultado con más sabor: sustituir el agua por caldo de pollo caliente.

Su método no se limita a cambiar un líquido por otro, sino que también incluye lavar previamente el arroz, preparar una base con verduras, rehogar los granos antes de incorporar el caldo y respetar un breve reposo al final. La cantidad que recomienda es de 550 mililitros de caldo de pollo por cada taza de arroz, junto con mantequilla y algunas verduras que aportan más aroma al conjunto.

El chef José Ramón prepara el arroz con 550 ml de caldo de pollo

La principal diferencia respecto a un arroz blanco convencional está en el líquido de cocción. En lugar de añadir agua, José Ramón utiliza caldo de pollo caliente, lo que permite que el grano absorba sabor mientras se cocina. El resultado se aleja así del arroz blanco más neutro que suele servirse como acompañamiento. Antes de llegar a ese punto hay otro paso importante. El arroz se lava varias veces con agua para eliminar parte del almidón que queda adherido a la superficie. Después se escurre y se deja unos minutos antes de incorporarlo a la olla, donde se rehoga junto con cebolla, ajo, apio y maíz.

Este paso previo también influye en el resultado. Al pasar el arroz brevemente por la grasa antes de añadir el caldo, los granos quedan cubiertos por una fina película que ayuda a que mantengan mejor su forma durante la cocción y queden más separados al servirlos.

Ingredientes para preparar este arroz

La receta utiliza ingredientes sencillos y que podemos encontrar fácilmente. La clave está en respetar la cantidad de líquido y no pasarse con la sal, especialmente si el caldo de pollo ya viene sazonado.

1 taza de arroz.

550 ml de caldo de pollo caliente.

Cebolla picada.

Ajo laminado.

Apio.

Maíz.

Un poco de aceite de oliva.

60 gramos de mantequilla.

Cilantro o perejil fresco.

Sal al gusto.