El reconocido chef español y el biólogo Arnau Subías explican cómo conseguir que los moluscos queden tiernos, jugosos y con todo su sabor

Los mejillones son uno de los productos del mar más habituales en las mesas españolas, especialmente cuando se acercan las celebraciones navideñas. Sin embargo, existe una creencia muy extendida sobre su preparación, ya que si después de cocinarlos alguno permanece cerrado, significa que está en mal estado y hay que tirarlo. Ferran Adrià, uno de los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente, ha cuestionado esta afirmación durante una demostración gastronómica junto al biólogo y divulgador Arnau Subías. Ambos han explicado cómo reconocer el punto de cocción de los moluscos y por qué prolongar demasiado su preparación puede estropear su textura.

El truco de Ferran Adrià para cocinar los mejillones

Durante una demostración realizada en el restaurante Enigma, en Barcelona, el chef explicó que no es necesario esperar a que los mejillones se abran completamente para considerar que están cocinados. Su referencia es que las valvas comiencen a separarse ligeramente, lo suficiente para introducir la punta de un cuchillo entre ellas.

«Que un mejillón cerrado esté malo es falso; si puedes meter la punta del cuchillo en la cáscara, ya está», explica Ferran Adrià. La clave está en evitar que el molusco permanezca demasiado tiempo sometido al calor, ya que puede perder parte de su agua interior y terminar con una textura seca, opaca y gomosa.

En la demostración también se analizaron otros moluscos, como almejas, berberechos, coquinas y navajas. Los tiempos de cocción variaban según el tamaño de cada ejemplar y el procedimiento utilizado, por lo que no existe un tiempo universal que pueda aplicarse a todas las preparaciones.

¿Es verdad que los mejillones cerrados están malos?

La afirmación necesita algunos matices importantes. Según la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, los mejillones deben estar vivos cuando se compran. Para comprobarlo, sus conchas deben estar cerradas o cerrarse al tocarlas si están ligeramente abiertas. También deben presentar un olor agradable a mar, líquido interior transparente y una concha húmeda y sin roturas.

Una vez cocinados, las recomendaciones oficiales son más prudentes: los ejemplares que permanecen cerrados deben desecharse, porque podrían haber muerto antes de la preparación. Aunque algunos pueden quedar cerrados por una cocción insuficiente o por su posición en la olla, no es recomendable utilizar únicamente la apertura de la concha para determinar su seguridad.

Cómo conservarlos y evitar riesgos

La AESAN recuerda que los moluscos bivalvos deben proceder de establecimientos autorizados y cumplir los controles sanitarios correspondientes. Estos animales se alimentan filtrando agua, por lo que pueden acumular microorganismos y biotoxinas marinas. La depuración y los controles de origen son fundamentales para reducir los riesgos antes de su comercialización.

Para conservarlos en casa, conviene mantenerlos refrigerados, cubiertos con un paño húmedo y consumirlos lo antes posible. También es importante desechar los ejemplares con conchas rotas o mal olor y no consumir aquellos que presenten características anormales.

El consejo de Ferran Adrià recuerda que cocinar bien no significa necesariamente cocinar durante más tiempo. Conseguir el punto adecuado permite disfrutar de unos mejillones más tiernos y sabrosos, siempre sin olvidar las recomendaciones de seguridad alimentaria.