Las lentejas con chorizo son uno de esas recetas tradicionales que nunca pasan de moda, especialmente cuando bajan las temperaturas y apetecen platos de cuchara. Aunque su preparación parece sencilla, conseguir un guiso sabroso tiene algunos trucos que conviene conocer. Carmen, una cocinera de 62 años, comparte sus consejos para preparar esta receta.

En primer lugar, cabe señalar que, a diferencia de otras legumbres, las lentejas no necesitan estar en remojo antes de cocinarlas. Sin embargo, dejarlas en agua desde la noche anterior puede ayudar a reducir el tiempo de cocción y conseguir un sabor más intenso.

El truco definitivo para que las lentejas queden perfectas

Para preparar aproximadamente cuatro raciones de estas lentejas necesitarás 400 gramos de lentejas pardinas, un chorizo para guisar al gusto, un puerro, una cebolla, tres dientes de ajo, un pimiento verde, un trozo de pimiento rojo, dos zanahorias y dos patatas. También necesitarás ocho cucharadas de tomate frito, dos cucharaditas de pimentón dulce, dos hojas de laurel, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un litro y 250 mililitros de agua. Por último, añade comino y sal al gusto. El chorizo puede incorporarse entero desde el principio o trocearse y añadirse al final.

En primer lugar, lava las lentejas y déjalas escurrir. Si utilizas lentejas pardinas, no es necesario ponerlas en remojo previamente, aunque también puedes dejarlas entre 30 y 60 minutos si lo prefieres. A continuación, pica la cebolla, el puerro, los dientes de ajo y los dos tipos de pimiento. Pela las zanahorias y las patatas y córtalas en trozos de tamaño mediano o pequeño para que se cocinen de manera uniforme. Prepara una olla amplia y calienta el aceite de oliva virgen extra. Añade el chorizo cortado en rodajas o trozos y sofríelo durante unos minutos para que suelte parte de su grasa y aporte sabor al aceite. Después, incorpora la cebolla, el puerro, el ajo y los pimientos. Cocina a fuego medio durante unos cinco u ocho minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas. Agrega entonces el tomate frito y el pimentón dulce y mezcla durante unos segundos, procurando que este último no llegue a quemarse. El siguiente paso consiste en incorporar las lentejas, las zanahorias, las patatas, el comino, las hojas de laurel y el agua. Remueve todos los ingredientes y lleva la preparación a ebullición. Cuando comience a hervir, reduce el fuego al mínimo, tapa parcialmente la olla y deja cocinar entre 35 y 45 minutos, removiendo de vez en cuando. Si durante la cocción observas que el guiso queda demasiado espeso, puedes añadir un poco más de agua caliente. Por último, prueba las lentejas y corrige el punto de sal si es necesario. Antes de servirlas, déjalas reposar durante unos cinco minutos para que el caldo termine de espesar y adquiera una textura más melosa.

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Guía práctica

La cantidad de agua necesaria depende del recipiente que se utilice para preparar el guiso: tres medidas de agua por cada una de lentejas en la olla a presión y cinco medidas de agua por cada una de lentejas en la cazuela.

Si durante la cocción las lentejas se quedan sin suficiente líquido y se pegan al fondo, se puede agregar un poco más de agua. Eso sí, es importante que esté caliente; añadir agua fría provoca un cambio brusco de temperatura que puede hacer que las lentejas pierdan la piel y se deshagan durante la preparación.

Aunque la olla exprés permite tener las lentejas listas en menos de media hora, preparar este plato a fuego suave y sin prisas ayuda a conseguir un guiso más meloso. Cuando las legumbres llevan unos minutos cocinándose, suele aparecer una capa de espuma blanquecina en la superficie del agua por la presencia de almidón y otras sustancias. Para eliminar las impurezas que puedan acumularse en la superficie y conseguir un caldo más limpio, los cocineros recomiendan retirarla con una espumadera.

Por último, conviene no estar removiendo las lentejas constantemente, ya que puede provocar que las legumbres se rompan y pierdan la piel. Si es necesario mezclar los ingredientes, lo más recomendable es sujetar las asas de la cazuela y moverla suavemente de un lado a otro.

«Las lentejas tienen un bajo contenido en grasas y son ricas en proteínas de origen vegetal, aunque estas presentan un déficit de metionina. Entre sus vitaminas destacan la tiamina, la niacina, los folatos y la vitamina B6. Una ración de lentejas aporta el 29 % de la ingesta diaria recomendada de tiamina para un hombre de entre 20 y 39 años con actividad física moderada.

También contienen fibra soluble e insoluble, aunque en menor proporción que otras legumbres, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Además, son fuente de hierro no hemo, magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio. Por último, presentan concentraciones reducidas de componentes antinutritivos, como saponinas, taninos y fitatos», detalla la Fundación Española de Nutrición (FEN).