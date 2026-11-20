Pocos platos reúnen tanta presencia festiva y margen de maniobra como un cerdo relleno bien horneado. Se corta en rodajas limpias, luce dorado en la fuente y permite preparar buena parte del trabajo antes de que lleguen los invitados. Si buscas ideas complementarias o quieres comparar variantes según el corte elegido, puedes echar un vistazo a un lomo relleno al horno de Arguiñano o explorar distintas formas de preparar un lomo de cerdo relleno al horno para ver qué combinación encaja mejor con tu mesa.

Ingredientes para preparar cerdo relleno navideño

Para un asado de tamaño medio conviene partir de una pieza entera de lomo de cerdo abierta en libro, de alrededor de kilo y medio, bien limpia de telillas. El relleno proporciona una variante dulce y salada que va bien con la carne magra: unos cuantos trozos de ciruelas pasas,prunas o pasas,algunos frutos secos o almendras tostadas,un par de manzanas firmes, rodajas de tocino o jamón serrano y un huevo duro si se desea.

Luego vienen otros ingredientes que le dan sabor y sustancia: cebolla, ajo, aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta negra molida fresca, tomillo fresco o romero, vino blanco seco o caldo de carne para el fondo de la sartén y una cucharadita de mostaza o mantequilla para extender por encima.

Cómo hacer cerdo relleno paso a paso

Empieza pochando la cebolla picada y el ajo en un poco de aceite hasta que estén tiernos; incorpora la manzana en dados, los frutos secos y las frutas deshidratadas, dales unas vueltas rápidas para que suelten aroma y deja que el conjunto temple. Extender el relleno frío o tibio facilita mucho el enrollado y evita que la carne se resbale al cerrarla. Salpimienta el interior de la pieza de cerdo, coloca una capa de jamón o panceta, reparte el relleno sin llegar hasta los bordes para que no se salga al apretar y enrolla con firmeza. Ata el rollo con bramante de cocina cada pocos centímetros, el hilo mantiene la forma cilíndrica y ayuda a que el corte quede uniforme, y dóralo en una sartén caliente con un chorro de aceite por todos lados antes de pasarlo a la fuente de horno.

Para una versión más ligera o con un perfil vegetal marcado elige este solomillo relleno de verduras y frutos secos y adapta el mismo método de sellado y atado.

Tiempo y temperatura de horneado

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Coloca la carne en una bandeja con el vino blanco o el caldo en el fondo, añade unas ramitas de hierbas y hornea durante unos 60 a 75 minutos según el grosor del rollo.

Si la superficie se tuesta demasiado deprisa, cúbrela con papel de aluminio sin apretar hasta completar la cocción. La carne estará en su punto cuando al pinchar la parte central salga el jugo claro, sin restos rosados ni sequedad excesiva.

Salsas y guarniciones para acompañar

El jugo que queda en la bandeja tras sacar el asado es oro líquido. Pásalo a un cazo, desgrasa el exceso si hiciera falta, añade un chorrito de caldo o un toque de mostaza y deja que reduzca unos minutos hasta lograr una salsa brillante que envuelva cada loncha.

Para acompañar, unas patatas panadera o gajos asados en el mismo horno recogen los sabores del asado sin complicarte la vida. Una ensalada verde con hojas amargas o una compota ligera de manzana ayudan a refrescar el bocado y compensan la riqueza de la salsa.

Trucos para conseguir una carne jugosa

El mayor error en los asados festivos es llevar la pieza a la mesa nada más salir del horno. Deja reposar el cerdo tapado de forma holgada durante quince o veinte minutos antes de retirar el cordel y cortar: los jugos vuelven a repartirse por las fibras y las rodajas no se deshacen al pasarlas al plato.

Información adicional

Tiempo de preparación: 1 hora y 40 minutos (entre preparación, sellado, horneado y reposo).

Porciones: 6 raciones.

Información nutricional: Alrededor de 540 calorías totales por ración (incluyendo carne rellena, salsa ligera y guarnición moderada).

Tipo de cocina: Cocina festiva tradicional con guiños de asado casero.

Tipo de comida: Plato principal para celebraciones y cenas navideñas.