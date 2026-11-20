El chef Toño Rodríguez ha desvelado un truco para que el pollo al horno quede jugoso

Toño Rodríguez (Jaca, 1979) es uno de los chefs de moda en España y desde 2021 sienta cátedra en los fogones en La Era de los Nogales, su local que en noviembre de 2024 fue galardonado con una Estrella Michelin. Este cocinero maño ha sido tendencia en los últimos días después de desvelar un truco para cocinar el pollo asado y que quede lo más jugoso posible. Para ello lo envuelve en papel de aluminio en el horno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la receta de Toño Rodríguez con el pollo asado.

Toño Rodríguez es uno de los chefs de moda después de haber sido nombrado hace unos meses por sus compañeros de profesión como el mejor cocinero de España en la feria Alimentaria de Madrid y en 2025 su restaurante también obtuvo un Sol Repsol. Todo ello después de que La Era de los Nogales recibiera una Estrella Michelin en el año 2024. Este es el restaurante de este chef, que está situado en una pedanía de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca.

El truco de Toño Rodríguez con el pollo al horno

Además de por su excelente local, que sigue atrayendo a cientos de devotos del chef a la provincia de Huesca, Toño Rodríguez también se ha hecho viral en los últimos días por desvelar su receta del pollo al horno, uno de los platos más socorridos durante esta época del año en la que con el frío siempre entra bien un plato de esta guisa. Este experto en la materia ha desvelado un truco para que el pollo quede lo más jugoso posible.

«Les doy una cocción, los salpimento, les pongo unas rodajitas de limón debajo, unas patatas panadera y envuelvo primero la bandeja en papel de aluminio. Así les doy una hora a 160 grados en el horno y se cocinan como al vapor», cuenta Toño Rodríguez en declaraciones que recoge Heraldo sobre la receta de este chef que cuenta con una estrella Michelin.

«Ese proceso lo puedes hacer por la mañana, incluso el día anterior, y reservarlo», cuenta sobre el proceso de envolver el pollo en papel de plata para que se haga en el vapor, a diferencia de lo que se suele hacer de meter la bandeja con el horno directamente para que se haga al calor. «Cuando llega la hora de comer, pones el horno a 200 o 220 grados, quitas el papel de aluminio de la bandeja, le pegas un viaje de 10 minutos y los muslos quedan muy jugosos, además de doraditos», afirma en declaraciones que recoge este medio.

Así que este es el truco de Toño Rodríguez a la hora de cocinar pollo al horno: meterlo al horno alrededor de una hora envuelto en papel de aluminio para que se haga con el vapor en su propio jugo y quede tierno. Después, habrá que dar una cocción rápida para que se queden doradas las mejores partes del pollo.