La receta de los huesos de santo son un dulce tradicional realmente delicioso que se prepara en unos minutos. Para poder disfrutarlos nos remontamos a la festividad de Todos los Santos y a determinadas zonas del país, se realizan este tipo de postres que tienen como base el mazapán. En nuestros días, el poder de este dulce ha traspasado fronteras y ahora resulta especialmente conocido en la mayoría de las mesas. En fechas como la Semana Santa, donde el nivel de religiosidad suele estar más elevado, también podemos empezar a prepararlos con el tiempo libre de que disponemos. Si quieres disfrutar de una larga sobremesa con un dulce tradicional toma nota de esta receta de huesos de santo.

El origen de los huesos de santo

Si hay un dulce que nos transporta directamente al Día de Todos los Santos, son los huesos de santo. Estos pequeños bocados de mazapán rellenos tienen siglos de historia. Aparecieron hacia el siglo XVII, cuando en conventos y pastelerías se empezó a preparar este dulce en recuerdo de los difuntos. El aspecto alargado, blanco y delicado recuerda a un hueso, de ahí su nombre tan peculiar.

Con el paso del tiempo, la tradición se mantuvo y hoy en día siguen siendo protagonistas en los escaparates de las pastelerías cada 1 de noviembre. Aunque los de yema son los más clásicos, las versiones modernas han conquistado a quienes buscan sabores distintos.

Ingredientes de los huesos de santo

Almendra molida de buena calidad

Azúcar glas

Agua o almíbar

Yemas de huevo (para el relleno de yema confitada)

A partir de aquí, lo demás es maña, cariño y ganas de mantener viva la tradición.