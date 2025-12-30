Parece una palabra alemana pero es gallega: imposible de pronunciar por nadie

En las últimas semanas, una palabra gallega que parece alemana ha generado un gran revuelo en redes sociales: weltanschauung. En realidad sí es de origen alemán, pero aparece desde hace años en el diccionario oficial de la Real Academia Galega (RAG). Impronunciable para muchos y desconocida para otros, se trata de un sustantivo femenino del ámbito de la filosofía, con una definición clara y concisa: «xeito de concibir o mundo e a vida».

La sorpresa no proviene sólo de la presencia de weltanschauung en el diccionario, sino del cuidado con el que está integrada. En su propia entrada, el usuario puede incluso pulsar un icono de altavoz para escuchar cómo se pronuncia esta palabra alemana «en gallego», algo que ha alimentado todavía más el debate en redes sociales. La idea de utilizar esta palabra gallega en una conversación cotidiana ha dado pie a numerosos comentarios cargados de humor.

La palabra gallega que parece alemana

El gallego es la lengua románica propia de la nacionalidad histórica de Galicia y es utilizada de forma habitual por más de dos millones de personas. Además, es la lengua autóctona de zonas limítrofes de Asturias, León y Zamora, así como de un pequeño territorio del noroeste de Cáceres, lo que suma alrededor de 75.000 hablantes adicionales fuera de Galicia.

Su origen se encuentra en la evolución del latín hablado en el noroeste de la Península Ibérica, donde entró en contacto con lenguas prerromanas, germánicas y, posteriormente, árabes. Ya antes del siglo X el gallego estaba constituido como lengua romance propia, aunque su uso escrito no floreció hasta los siglos XII y XIII, especialmente en la poesía medieval, con los Cancioneiros gallegos como uno de los repertorios líricos más importantes de Europa.

En el siglo XII, la separación política entre el norte y el sur del antiguo Reino de Galicia dio lugar a la diferenciación lingüística entre el gallego y el portugués. Mientras Portugal se consolidó como reino independiente, Galicia quedó integrada en la Corona de Castilla, lo que contribuyó a la evolución divergente de ambas lenguas.

Tras siglos de retroceso social, el gallego vivió un renacer cultural en el siglo XIX con el Rexurdimento, impulsado por intelectuales y escritores. A comienzos del siglo XX se fundó la Real Academia Galega, que desempeñó un papel clave en la normalización lingüística. Sin embargo, la dictadura franquista (1936-1976) supuso una fuerte represión del gallego, excluido del ámbito educativo, administrativo, judicial, mediático y religioso, lo que provocó una pérdida de prestigio y transmisión intergeneracional.

Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia en 1981 y la Ley de normalización lingüística en 1983, el gallego inició un proceso de recuperación institucional. La creación de la TVG y la Radio Galega reforzó su presencia pública. A pesar de estos avances, el número de hablantes habituales ha ido descendiendo, especialmente entre la población joven y urbana.

Weltanschauung

La palabra weltanschauung es el resultado de la combinación de tres elementos léxicos: Welt (mundo), anschauen (mirar, contemplar) y el sufijo -ung, que sirve para formar sustantivos que expresan acción o resultado. Su significado literal es «visión del mundo» o «manera de contemplar la realidad» Desde sus inicios, se utilizó para describir el conjunto de ideas, valores, creencias y principios desde los que una persona o una comunidad interpreta la vida y el mundo que la rodea.

El término se empezó a utilizar a finales del siglo XVIII en el ámbito del pensamiento filosófico alemán. Fue Immanuel Kant uno de los primeros en hacerlo, aunque con un sentido todavía cercano a la percepción del mundo sensible. Con el paso del tiempo, otros filósofos ampliaron y profundizaron su significado. Pensadores como Hegel, Schopenhauer o Nietzsche utilizaron weltanschauung para referirse a sistemas de pensamiento que explican la realidad, la historia, la moral y el lugar del ser humano en el mundo.

Durante el siglo XIX, esta palabra gallega de origen alemán se consolidó en la filosofía, la sociología, la historia y las ciencias humanas. Autores como Wilhelm Dilthey lo utilizaron para analizar cómo las distintas weltanschauungen condicionan la forma de entender el conocimiento, el arte o la religión. Esta amplitud conceptual hizo que la palabra resultara especialmente útil para describir realidades complejas que no se podían resumir en un solo concepto traducido. Por esa razón, weltanschauung se incorporó sin traducción a otras lenguas europeas.

«Weltanschauung es una expresión introducida por el filósofo alemán Wilhelm Dilthey en 1914 a través de su obra «Einleitung in die Geisteswissenschaften» («Introducción a las ciencias del espíritu»). Dilthey sostenía que la experiencia vital se construye de forma conjunta en los planos intelectual, emocional y moral, a partir de las nociones propias de la sociedad y la cultura de cada época. Las relaciones, sensaciones y emociones generadas por un contexto determinado contribuyen así a formar una cosmovisión individual», detalla la Universidad de Zaragoza en su web.