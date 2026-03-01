La disidencia iraní planea con la CIA y el Mossad dar la estocada final a casi medio siglo de tiranía terrorista

La disidencia iraní se ha aliado con la CIA y el Mossad para dar el golpe definitivo a prácticamente medio siglo de tiranía de los ayatolás. Israel reclutó en secreto a disidentes iraníes para atacar el país desde dentro durante la guerra de los 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025. Y esta estrategia se va reforzando y ampliando. Detrás del bombardeo de este sábado que ha descabezado a la dictadura, está la aportación de Estados Unidos de apoyo logístico y tecnológico.

Este sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel empezaron el principio del cambio de régimen con la Operación León Rugiente. Así, las agencias de espías del Mossad y la CIA se han coordinado con la disidencia iraní para debilitar al régimen de los ayatolás desde dentro, según apuntan a OKDIARIO voces –y reveladores silencios– de esa disidencia. Mientras, Estados Unidos e Israel han dado orden a sus ejércitos de intensificar la presión militar y tecnológica sobre Teherán.

Varios disidentes iraníes han reconocido en entrevistas concedidas a OKDIARIO que el régimen de los ayatolás se ha debilitado desde el pasado junio de 2025 con la llamada guerra de los 12 días. Por ello, la respuesta del régimen ha sido una represión brutal contra los manifestantes que se han echado a las calles. Monárquicos, republicanos y otros disidentes coinciden: querían un ataque de Estados Unidos que les liberara de la opresión de los ayatolás. «Es ahora o nunca», han asegurado.

En esta estrategia de presión, el Mossad y la CIA han introducido de forma clandestina 6.000 kits de internet satelital Starlink en Irán para mantener conectados a los disidentes tras la brutal represión del pasado enero. Ésta es la primera vez que Estados Unidos ha enviado directamente estos aparatos al país. El objetivo: asegurarse de que la oposición pudiera documentar y comunicar las masacres de manera segura.

¿Cómo la disidencia ha conseguido apoyo?

Los propios iraníes disidentes entrevistados por OKDIARIO han reconocido estos días que han elegido a Reza Pahlavi, el hijo del sha, como líder de la oposición. ¿Por qué? Porque saben que los políticos de la comunidad internacional necesitan apoyar a un líder concreto para el cambio: «Los gobiernos no hablan con los movimientos, negocian con los líderes y los representantes. En ese sentido, el régimen iraní fue muy inteligente. Nunca dejaba que la gente se pusiera de acuerdo sobre tener un líder», ha explicado Afsaneh Shakeri.

Así, ha destacado sobre la estrategia de la disidencia: «Ahora, la gente de Irán puede querer una república, de derechas, de islamistas, monarquía, estar de acuerdo con una cosa o con otra. Pero está claro que este régimen ya está acabado. Y para llegar a lo que es una democracia, necesitamos pasar de este régimen. Y para esto lo que se escucha mayoritariamente en las calles es que se necesita al hijo del Sha».

¿Cómo el Mossad se infiltra en Irán?

El Mossad ha perfeccionado su capacidad para reclutar iraníes y agentes de otros países para operaciones encubiertas dentro de Irán, considerado durante décadas impenetrable para los servicios de inteligencia extranjeros.

Uno de los secretos del éxito, según altos funcionarios israelíes, ha sido la composición étnica de Irán: aproximadamente el 40% de sus 90 millones de habitantes pertenece a minorías étnicas como árabes, azeríes, baluchis y kurdos. Muchos de ellos tienen hacia la dictadura de los ayatolás un profundo resentimiento, cuando no odio, convirtiéndose en un terreno fértil para el reclutamiento del Mossad.

La estrategia de agentes locales

El fallecido Meir Dagan, ex jefe del Mossad, fomentó el uso de agentes nacidos en Irán o exiliados, dejando atrás la dependencia de operativos israelíes. Dagan entendió que la diversidad humana del país ofrecía una oportunidad única: convertir a ciudadanos descontentos en agentes eficaces dentro del régimen.

Los reclutados por el Mossad se han dividido en dos categorías:

Espionaje tradicional : recopilar información y transmitirla sin involucrarse directamente en operaciones violentas.

: recopilar información y transmitirla sin involucrarse directamente en operaciones violentas. Operaciones encubiertas y violentas: participar en ataques selectivos contra científicos nucleares o instalaciones estratégicas.

Hacer que alguien traicione a su país

«Convencer a alguien de traicionar su país no es tarea fácil», según ha explicado un ex alto oficial del Mossad. El proceso es gradual:

Una tarea menor sirve como prueba inicial.

Si cumple, se le asigna un objetivo más estratégico.

Si se niega, existen herramientas de presión, amenazas y chantaje para mantener control.

Los espías han buscado que sus agentes actúen por voluntad propia, fomentando un compromiso interno que garantice lealtad a largo plazo.

Impacto en la estrategia de Israel

Esta estrategia silenciosa ha permitido a Israel ejecutar ataques precisos dentro de Irán, incluyendo sabotajes a defensas aéreas, misiles y objetivos nucleares. La combinación de agentes locales, inteligencia tecnológica y planificación estratégica ha transformado la forma en la que el Mossad ha operado, llevando a cabo operaciones complejas con mínima exposición para sus operativos.

Para esta operación de febrero, el Mossad ha instado a los iraníes a enviar fotos y documentación de ataques y movimientos del régimen a través de su canal oficial de Telegram en persa. Mientras Estados Unidos ha introducido 6.000 kits Starlink para mantener la conectividad de los activistas.

¿Qué pasará con Irán?

Por ahora, la estrategia estadounidense está orientada a ejercer la máxima presión sin buscar negociaciones inmediatas. Trump no ha mostrado interés en un acuerdo después de la negativa de los ayatolás a desmantelar su programa de enriquecimiento de uranio para construir la bomba nuclear. Su objetivo siempre ha sido la derrocación del régimen:

¿Responderán los iraníes a su llamada a derrocar al régimen?

¿Podrá Teherán escalar un conflicto convencional o recurrirá a su arsenal de drones, misiles y grupos terroristas de la Franja de Gaza, Líbano o Yemen?

¿Lograrán Israel y Estados Unidos mantener la presión sin involucrarse en un conflicto prolongado?

La oposición iraní, fragmentada pero decidida, ha visto una oportunidad histórica. Desde Israel se insiste en que la presión continuará «mientras sea necesario», mientras que Teherán denuncia conspiraciones externas. Entre ambos relatos, millones de iraníes viven atrapados entre la represión interna y la amenaza de guerra abierta, en un momento que podría redefinir el equilibrio de poder en toda la región.