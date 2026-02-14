Una exiliada iraní: «Creo que el Gobierno de España debe responder por qué calla ante las masacres en Irán»

Afsaneh Shakeri, exiliada iraní, participa este sábado por la tarde en la manifestación en Madrid a favor del cambio de régimen de los ayatolás en Irán. Shakeri ofrece su visión sobre la situación crítica en Irán y las recientes protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad durante una entrevista concedida a OKDIARIO este sábado antes de ir a la manifestación en Madrid convocada por Reza Pahlavi en diferentes ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Pahlavi acudirá a la convocatoria de Múnich, destacando las de Los Ángeles (Estados Unidos) y Toronto (Canadá). En España se ha celebrado este sábado a las 16:00 horas desde la plaza de Cibeles a la plaza de España.

Shakeri aborda cómo las manifestaciones han sido históricamente reprimidas con detenciones masivas, violencia extrema y masacres que han dejado decenas de miles de muertos. Shakeri reflexiona sobre el legado del sah [rey] de Irán, cuya visión del país contrastaba con la brutalidad del régimen actual, y destaca la relevancia de Reza Pahlavi, hijo del sah, en la movilización de los iraníes dentro y fuera del país. Además, aborda la dimensión internacional: el petróleo de Irán, que financia al régimen y sus redes de influencia en otros países, y el papel de Estados Unidos, aliado de Israel, ante una posible intervención frente a un régimen que reprime brutalmente a su propio pueblo.

PREGUNTA.- ¿Cómo se ha llegado a esta situación en Irán?

R. -No es una sorpresa. Ha habido manifestaciones, movimientos. El primero que yo recuerdo fue en 1999 cuando mataron y detuvieron a estudiantes. Después tuvimos el Movimiento Verde en 2009. Hace pocos años empezó el movimiento de Mujer, vida, libertad, por la muerte de Mahsa Amini, por no llevar bien la vestimenta islámica. Había más problemas, económicos, problemas de libertad en general, no tanto para las mujeres, para los hombres. La falta de igualdad es el mayor problema que tenemos en Irán. Como siempre en esas situaciones, la respuesta del Gobierno son detenciones masivas, matar a la gente en la calle para generar miedo. Atacan las caras para dejarlas destrozadas, o ciegos.

P.- ¿Cuántos muertos hay en esta ocasión?

R.- Están hablando de 50.000 muertos, pero como no son oficiales, no puede asegurar. Esos son los muertos. Ahora, la principal preocupación son los detenidos y los que sigan deteniendo en hospitales, en las calles o vayan a sus casas.

P.- ¿Qué diferencia hay entre estas manifestaciones y otras que hemos visto en otras ocasiones?

R.- La llamada del hijo de sah, Reza Pahlavi. Por eso, salió tanta gente. Eso sí cogió al Gobierno por sorpresa. El problema que tuvimos es que nunca llegamos a un acuerdo sobre quién iba a representar. Esto es un problema para los países de fuera. Los gobiernos no hablan con los movimientos, negocian con los líderes y los representantes. En ese sentido, el régimen iraní fue muy inteligente. Nunca dejaba que la gente se pusiera de acuerdo sobre tener un líder. Ahora, la gente de Irán, puede querer una república, de derechas, de islamistas, monarquía, estar de acuerdo con una cosa o con otra. Pero, está claro, que este régimen ya está acabado. Y para llegar a lo que es una democracia, necesitamos pasar de este régimen. Y para esto, la mayoría, lo que se escucha en las calles es que se necesita al hijo del sah.

P.- ¿Vuelven a recuperar al sah?

R.- Yo no viví esas épocas. Cometió errores, pero no creo que fuera mala persona. En este régimen [de los ayatolás], no son buenas personas porque Shah tenía una visión para Irán. El hijo del sah habla claro. Cuando tenga un país libre, no sé a quién voy a votar. Pero, sí queremos integridad territorial, un gobierno secular, igualdad de ciudadanos y derechos humanos y elecciones libres.

P.- ¿Por qué han atacado en Barcelona manifestantes a favor de Palestina a iraníes?

R.- Los propalestinos atacan las manifestaciones iraníes porque el régimen islámico de Irán financia a Hamás dentro de Palestina. Ellos necesitan esta financiación. Si nosotros derrotamos este régimen, ellos pierden este apoyo económico y ahí viene el conflicto.

P.- ¿Echa de menos el apoyo de las feministas a las mujeres iraníes?

R.- Sinceramente, si uno cree en causa y tiene comportamientos diferentes, hay que dudar. Ésa es la decepción que yo tengo. De la misma forma que estamos decepcionados con UNICEF. Si es para todos los niños del mundo, en Irán tenemos más de 200 niños muertos y muchos menores de edad detenidos y UNICEF no sacó ni una lista, ni un… Las feministas empezaron a apoyarnos un poquitín en el movimiento de Mujer, vida, libertad [tras la muerte de Mahsa Amini], pero porque, volvemos a lo mismo, buscan una excusa para fortalecer su causa, no lo que está pasando.

P.- ¿Del Gobierno de España?

R.- En España, cuando no veía nada de noticias, me parecía raro [que no saliera nada de Irán]. Lo vi buscando online es que desde 2018 España tuvo unas relaciones de negocios con Irán por materiales químicos de doble uso valorados en seis millones de euros. Yo creo que si el Gobierno de España se está beneficiando de algunos contratos, es normal que esté callado. ¿Por qué están callados [ante las masacres en Irán]? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no actúa? Esas cuestiones hay que responderlas.

P.- ¿Desea una operación militar de EEUU en Irán?

R. – Cuando la gente lucha con las manos vacías, sin nada, contra un régimen represivo, no va a ganar. Eso está claro, porque la gente salió a la calle y el resultado lo hemos visto. Miles de cuerpos, cadáveres, uno encima de otro y muchos detenidos. El resultado está claro.

P.- Los detractores de una intervención dicen que EEUU sólo quiere el petróleo de Irán, ¿le importa que se lo quede?

R.- Irán tiene unos contratos muchísimo peores con Rusia y China. El petróleo de Irán está financiando el interés propio de este régimen, no el interés del pueblo. Es para financiar a los terroristas de Hamás [de la Franja de Gaza], Hezbolá [de Líbano], como en muchos sitios. Necesitan esta financiación y eso sólo podrían conseguir a través de China y Rusia. El Gobierno de Irán fue amigo de Bashar al-Assad [ex presidente de Siria, conocido por lanzar armas químicas contra su población]. Cuando un país está en un mercado libre, en un país democrático, puede tener muchísimos más tratos con países alrededor. Yo creo que el interés no tiene que ser solo de Trump, tiene que ser de todo el mundo, tanto para España, para Europa, para todo esto.