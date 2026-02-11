Una disidente iraní: «Me decepciona el Gobierno de España por su quietud ante el islamismo»

LilyMoo [Elaaheh Jamal] es una disidente iraní, amenazada por el régimen de los ayatolás de Irán. Huyó con su familia a Reino Unido en el año 2000, cuando tenía 13 años, debido a los problemas políticos en Irán. Este miércoles concede una entrevista a OKDIARIO día en que el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se reúne con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca. Trump recibe a Netanyahu antes de la segunda ronda de conversaciones de Washington con el régimen de los ayatolás de Irán sobre el programa nuclear. LilyMoo advierte a Europa y España de lo que viene con la inmigración masiva a Europa y su postura ante las atrocidades cometidas por los ayatolás y los islamistas: «Me decepciona el Gobierno de España por su quietud ante el islamismo».

Netanyahu quiere que también se aborden la cuestión de los misiles balísticos y la financiación a grupos terroristas, como Hamás, Hezbolá, los hutíes en Yemen y otros en Siria e Irak, por parte de Irán. LilyMoo no oculta que el pueblo de Irán espera una operación militar de Washington tras las masacres de las últimas semanas: «Nuestro pueblo pide cada día al presidente Trump que lleve a cabo una acción militar contra este régimen. Es una realidad sobre el terreno. Decenas de miles de iraníes han sido enterrados en fosas comunes. Nuestras ciudades se han convertido en morgues masivas, auténticas morgues».

La disidente iraní amenazada por los ayatolás estará en Munich el 14 de febrero en el marco de la Conferencia de Seguridad. Reza Pahlavi, exiliado en EEUU e hijo del último sah (rey) de Irán, también estará en Munich. Ha sido invitado a la citada conferencia y ofrecerá un discurso ese día en la plaza. La disidente iraní explica: «Apoyamos al príncipe heredero Reza Pahlavi en su papel de líder de la oposición, ya que ha sido elegido por el pueblo iraní de forma unánime». Ese día habrá manifestaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá a favor del cambio de régimen en Irán.

PREGUNTA.- ¿Está decepcionada con las posturas del Gobierno de España y otros europeos ante el silencio sobre Irán en contraste con su apoyo a la causa palestina?

RESPUESTA.- [Tono irónico]. Cuénteme un poco sobre [mi decepción con] el Gobierno de España. Si me da algunos detalles sobre qué parte del comportamiento [me decepciona] del Gobierno de España en particular. ¿Es más la quietud hacia el islamismo o el amor por Palestina o este odio refinado hacia Israel, la promoción del antisemitismo? ¿Cuál de esas partes debo abordar porque hay bastante decepción al respecto? Sinceramente, creo que España es uno de esos países de Europa que ha vivido mucho lo que está pasando en Oriente Medio, históricamente. Creo que la gente solo tiene que mirar un poco la historia y decidir por qué se empeñan en repetir cosas oscuras. Mis amigos judíos no pueden decir que son judíos en el Reino Unido. No lo dicen en España. Es como estar en la Europa de los años 30.

P.- ¿Cree que el Gobierno de España se equivoca ante su apoyo a la causa palestina?

R.- Por supuesto, el Gobierno está cometiendo un error por ponerse de parte de los palestinos. Acepta la propaganda porque es bonita. No está dispuesto a afrontar la oscura verdad porque resulta incómodo. Es una traición absoluta a la verdad misma. La verdad es luz. Nunca es inconveniente. Es incómoda y dolorosa. Pero nunca inconveniente. [El Gobierno de España] ha elegido ver la verdad como algo inconveniente y se ha puesto del lado de la propaganda por conveniencia.

P. – ¿Qué futuro le espera a Irán?

R. – Irán va a ser libre. El pueblo iraní está luchando por su vida. Y luego, lo siguiente es que se dispara a la gente. Se ejecuta a la gente. Se obliga a las familias a hacer confesiones falsas. Fueron las primeras protestas. Ahora es mucho peor. Durante Mahsa Amini, cuando fue asesinada a manos del régimen por simplemente llevar parte de su cabello al descubierto. Ni siquiera vestía de forma poco convencional en contra del sistema de moda que existe en Irán bajo el régimen. Toda la diáspora y el país de Irán se levantaron juntos con una sola voz y se unieron contra este régimen.

P. – ¿Tiene la sensación de que la comunidad internacional les ha dado la espalda?

R.- Hay un gran drama con la vida de las mujeres, y la comunidad internacional lo ha convertido en una tendencia teatral en lugar de una revolución real. Miles de iraníes fueron ejecutados, y eran hombres. Los hombres fueron ejecutados por apoyar a las mujeres. Luego, en Occidente, las feministas o las llamadas feministas se apropian de toda nuestra revolución nacional, que fue una revolución unida, para, en primer lugar, liberar a las mujeres de Irán y, al hacerlo, liberar a todo el país. Pero las llamadas feministas de izquierda santurronas que odian a los hombres decidieron borrar los pasos que los hombres de Irán habían dado para lograr realmente esta revolución.

P.- Hay datos de 30.000 personas masacradas desde diciembre. ¿Son ciertos o hay más?

R.- Más de 30.000 personas [masacradas en Irán]. ¿Cómo es posible? Es totalmente posible porque el mundo lleva con alegría las fotos del ayatolá por Europa y en todo el mundo libre. Del mismo modo, hay mucho odio innecesario contra Israel. Hay odio contra el pueblo iraní por no ser verdaderamente árabe o musulmán. Los europeos [de izquierda] deben mirarse pronto en el espejo por ponerse del lado de este régimen islamista colonizador que no solo ha destruido Oriente Medio, sino que también está destruyendo Europa. ¿Por qué las mujeres europeas deben convertirse en esclavas sexuales de todos estos supuestos refugiados de guerra? ¿Cómo sabemos que todos los hombres refugiados de guerra, en edad de combatir, que llegan a Europa, que llegan al Reino Unido?

P.- ¿Está preocupada por lo que pueda pasar en Europa?

R.- Espero que Europa se ilumine un poco más, porque Europa ya ha sangrado lo suficiente para ser libre. No necesita pasar también por un Renacimiento postislámico. El Renacimiento cristiano fue suficiente. Murieron suficientes personas para llegar hasta aquí. No necesitamos morir en Europa como lo hemos hecho en Irán para poder mantener nuestra libertad. La libertad de expresión es lo más importante. Cuando somos libres para pensar y decir, somos libres de pensar y hacer. También somos libres para pensar y detener lo malo, lo perverso. La libertad que nos corresponde por derecho debe ser respetada en Europa, y debemos luchar por ella. Al igual que lucho por Irán, también quiero hacerlo por Europa.

P. – ¿Está decepcionada con la izquierda europea?

R. – ¿Estar decepcionada con la izquierda europea? Creo que «decepcionada» es una palabra muy amable. He perdido todo el respeto por ellos. Cualquiera que quiera establecer un paralelismo con la increíblemente compleja situación de Irán y simplificar la realidad del terror al que se enfrenta mi pueblo es como decir: «Pero los nazis no eran tan malos».