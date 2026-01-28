El régimen iraní de los ayatolás mata de un disparo a ‘Baby Rider’, la ‘influencer’ que se grababa sin velo

El régimen de Irán de los ayatolás ha matado de un disparo a Baby Rider, la influencer que se grababa sin velo. La influencer iraní Baby Rider, de 19 años, ha muerto de un disparo en la cabeza de las fuerzas de seguridad en medio de las protestas. Diana Bahador era conocida en redes como Baby Rider. Fue abatida por fuerzas de seguridad durante la represión de protestas antigubernamentales en la ciudad de Gorgan (norte de Irán), según informes de grupos de derechos humanos.

Bahador fue alcanzada por dos disparos alrededor de la medianoche del 8 de enero de 2026. Su cuerpo fue entregado a su familia dos días después, según Hyrcani Human Rights. La muerte de Bahador se ha convertido en un símbolo de la represión de la juventud y las mujeres en Irán, en un contexto de protestas masivas contra el régimen islámico.

Sin embargo, los medios estatales iraníes han refutado esta versión. Según su relato, la joven se llamaba Shahrzad Mokhami y murió el 22 de enero en un accidente de motocicleta en la provincia de Golestán, al perder el control y chocar contra una barrera de la carretera. Este conflicto entre las versiones oficiales y los informes de derechos humanos refleja las tácticas del gobierno para controlar la narrativa sobre la represión de las protestas.

El caso de Bahador ha generado indignación internacional, especialmente entre activistas por los derechos de las mujeres y de la juventud, quienes señalan que su muerte es parte de un patrón de violencia y censura frente a quienes desafían las normas estatales en Irán. Su popularidad en redes sociales y su desafío abierto al uso obligatorio del velo han hecho que su figura trascienda, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad individual.

Las protestas empezaron a finales de diciembre de 2025, inicialmente provocadas por la devaluación del rial iraní frente al dólar y la inflación creciente, lo que afectó gravemente la economía del país. Con el tiempo, las manifestaciones evolucionaron hacia protestas anti-régimen, alentadas en parte por mensajes de apoyo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Reza Pahlavi, ex príncipe heredero, que viven en el exterior. Algunos iraníes han responsabilizado a Trump y Pahlavi por el alto número de víctimas, al considerar que sus declaraciones animaron a los ciudadanos a desafiar al régimen.

Pahlavi, exiliado en EEUU desde antes de la revolución de 1979, llegó a instar a los manifestantes desarmados a atacar el «aparato de propaganda del régimen», al que calificó como «objetivos legítimos». Muchos de esos lugares, sin embargo, están fuertemente custodiados por personal armado, lo que aumentó la peligrosidad de las protestas.

Tras el 9 de enero, cuando los enfrentamientos se intensificaron, las protestas se han reducido gradualmente. Los seguidores del régimen de los ayatolás iraní organizaron manifestaciones de apoyo al gobierno.

