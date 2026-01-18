El líder supremo de Irán reconoce que mandó reprimir las protestas tras acusar a Trump de las 5.000 muertes

El ayatolá Ali Jameneí, líder supremo de la república islámica de Irán, ha reconocido que él mismo ordenó reprimir las protestas ciudadanas en las calles que se han saldado con cerca de 5.000 muertos, según cifras aportadas por altos funcionarios, mientras que el régimen no ha querido dar datos. Antes de asumir que dio esa orden, el ayatolá ha responsabilizado a Donald Trump de las muertes, al decir que es «culpable» de las mismas.

Las primeras protestas surgieron el pasado 28 de diciembre con el cierre de comercios en Teherán por la caída del rial iraní. Las movilizaciones contagiaron a todo el país, con ciudadanos que salieron a la calle para gritar «¡muerte a la república islámica!» y «¡muerte a Jameneí!». El 8 y 9 de enero, la tensión se desató.

Según diferentes oenegés, la represión a las protestas representa ya la mayor tragedia del país en décadas, debido a la «masacre» ejecutada, en palabras de Amnistía Internacional. Las fuerzas de seguridad del régimen islámico dispararon desde los tejados de comisarías, mezquitas y otros edificios contra los manifestantes, que además iban desarmados, aunque el régimen ayatolá los ha tachado públicamente de «terroristas».

Las organizaciones han contabilizado, al menos, 3.400 muertos. Tras ello, un alto funcionario del régimen iraní ha trasladado que la cifra asciende a 5.000, según recoge Reuters, a la que se suman 19.000 arrestos. Por su parte, Amnistía Internacional denunció el «uso ilegal de la fuerza letal contra manifestantes y transeúntes en su mayoría pacíficos», en base a evidencias reunidas por la organización. En cambio, las autoridades iraníes no aportaron datos, ya que aseguran no haber hecho ningún recuento.

Los centros médicos se vieron desbordados por la cantidad de cadáveres que se iban acumulando. De hecho, el número de muertos reportado es notablemente mayor al de la Revolución Islámica, en la que murieron 2.781 personas, en 1979.

Pese a ello, el líder supremo de la república islámica teocrática, basada en los principios del Islam chiíta, acusó a Donald Trump de ser el verdadero responsable de la masacre, y se se refirió a él como «culpable» de las muertes de los manifestantes en las represiones ordenadas por el propio ayatolá. «Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní», declaró.

Ya a principios de diciembre se denunciaron detenciones arbitrarias en Irán, entonces por el arresto de la Premio Nobel de la Paz de 2023, Narges Mohammadi, a la que apresaron «de forma violenta». Mohammadi es especialmente reconocida por sus reivindicaciones en contra de las leyes islámicas que imponen a la mujer el uso del velo, entre otros estrictos códigos de vestimenta.

El régimen ayatolá está dominado por las altas autoridades religiosas del Islam chiíta. Los clérigos que conocen la sharia (la ley islámica) son quienes ostentan el poder en el régimen iraní, mezclando así religión y poder político.

Este mismo sábado, al menos dos personas resultaron heridas de gravedad en Hamburgo (Alemania) tras ser apuñaladas, precisamente en una protesta contra el régimen iraní de los ayatolás que se saldó con tres detenidos.