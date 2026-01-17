Al menos dos personas han resultado heridas graves y tres han sido detenidas este tarde en Hamburgo en Alemania tras una protesta contra el régimen iraní de los ayatolás en Alemania. El apuñalamiento ha ocurrido en pleno centro de la ciudad, en la conocida zona comercial de Jungfernstieg, cerca del Alsterhaus, en torno a las 17:13 horas locales, según informaron las autoridades alemanas.

Según los servicios de emergencia, uno de los hombres fue apuñalado en la pierna y otro recibió varias puñaladas en la espalda, quedando en estado crítico tras el ataque. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital, aunque la policía ha informado que su vida no corre peligro inminente según las últimas evaluaciones oficiales.

La agresión se produjo poco después de que terminara una convocatoria multitudinaria en el centro de Hamburgo bajo el lema “Nein zur Islamischen Republik Iran” (No a la República Islámica de Irán), organizada por el Partido Constitucionalista de Irán, una formación opositora en el exilio que aboga por una monarquía constitucional y mayor libertad en Irán. La manifestación, que reunió a miles de personas, apoyó también las protestas que se llevan a cabo en Irán contra el régimen actual.

Breaking in Hamburg: Knife-wielding Afghan attackers target peaceful Iranian solidarity demo against the mullahs’ massacre at home. 2 seriously hurt. This reeks of regime intimidation spilling overseas. Stand with Iranians fighting for freedom! pic.twitter.com/lb8G8Au8iu — Neo (@Realneo101) January 17, 2026

Durante la marcha, muchos manifestantes ondearon la bandera iraní con el antiguo emblema del león y el sol, símbolo de la era del sha, y expresaron su respaldo a figuras de la oposición como Reza Pahlavi, el hijo del último monarca iraní. Entre los lemas más visibles se encontraban consignas alusivas al cambio político y críticas directas al liderazgo iraní.

La policía de Hamburgo confirmó la detención de tres personas como sospechosos en relación con el ataque y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas. Aunque la agresión ocurrió en el contexto inmediato de la protesta, las autoridades han señalado que aún no está confirmado si existe un vínculo directo entre el apuñalamiento y la manifestación, y las pesquisas continúan para determinar los posibles móviles de los detenidos.

El apuñalamiento ha generado preocupación entre los participantes de la protesta y en la población local, ya que la manifestación en sí se desarrolló en gran parte de manera pacífica bajo el lema de apoyo a los aspirantes a cambio político en Irán. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona tras el ataque y reforzaron su presencia para garantizar el orden y facilitar la investigación.

Mientras la policía continúa entrevistando testigos y revisando imágenes de seguridad, la investigación sigue abierta y no se han facilitado más detalles sobre la identidad de los sospechosos ni sus posibles vínculos con grupos políticos o ideológicos. El caso ha reabierto además el debate sobre la seguridad en grandes manifestaciones públicas y el impacto de los conflictos internacionales en las comunidades de la diáspora en Europa.