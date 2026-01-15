La matanza oculta de Irán: los activistas denuncian miles de muertos en un país bloqueado por los ayatolás

La represión desatada por el régimen de Irán de los ayatolás contra las protestas en las últimas semanas no tiene precedentes recientes. Así lo denuncia en una entrevista con OKDIARIO Evan Firoozi, ex preso político de Irán y director ejecutivo de NetFreedom Pioneers, que advierte de una matanza masiva oculta bajo un apagón informativo total de las protestas. A fecha del 14 de enero, Iranhr.net ha denunciado 3.428 muertos asesinados, como se refleja en el gráfico, por el régimen de los ayatolás. Firoozi maneja cifras de 20.000 muertos. Medios de comunicación de Estados Unidos hablan de 12.000.

Hasta 20.000 muertos bajo el silencio

Firoozi explica que resulta imposible conocer el número exacto de víctimas debido al bloqueo absoluto de las comunicaciones impuesto por el régimen iraní de los ayatolás. No obstante, según informes internacionales y datos recopilados por ONG y agencias de noticias, las cifras son estremecedoras.

«Se estima que hay alrededor de 12.000 muertos y algunas agencias han llegado a hablar incluso de 20.000 muertos en los últimos días», señala. Una cifra que, de confirmarse, situaría la represión entre las más sangrientas del siglo XXI.

El apagón más sofisticado de Irán

Irán ha sufrido cortes de Internet en protestas anteriores, pero lo ocurrido estos días marca un punto de inflexión. No se trata únicamente de bloquear el acceso a la red global, sino de aislar completamente al país.

El régimen ha cortado Internet, las redes móviles, los teléfonos fijos y cualquier sistema que permita la comunicación entre ciudadanos o con el exterior. «Es algo que nunca habíamos visto antes, ni siquiera en protestas anteriores», subraya Firoozi.

Ni siquiera funciona el ‘Internet halal’

En anteriores revueltas, como las protestas por la libertad de las mujeres, el régimen de los ayatolás permitió el uso limitado de la llamada Red Nacional de Información, conocida como Internet halal, una red interna controlada por el régimen del líder supremo el ayatolá Alí Jamenei para mantener servicios básicos como la banca o webs oficiales.

Esta vez, ni siquiera eso. «Han interrumpido el NIN y todo tipo de comunicaciones», denuncia. Las llamadas telefónicas dentro y fuera del país han sido prohibidas y los intentos de contacto con personas dentro de Irán resultan prácticamente imposibles.

El apagón incluye también los sistemas de mensajería SMS. Paradójicamente, el propio Gobierno suele utilizar estos canales para amenazar a la población o difundir su propaganda, pero ahora la ciudadanía no puede enviar mensajes ni comunicarse entre sí.

«La gente no puede hablar con nadie», resume Firoozi. La magnitud del cierre ha dejado a millones de personas atrapadas en un silencio forzado.

Según denuncia el activista, el régimen está justificando la represión extrema tachando a todos los manifestantes de terroristas. Una estrategia que, en la práctica, otorga carta blanca a las fuerzas de seguridad para disparar contra civiles.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y los Basij actúan sin límites. «Los llaman infieles, los acusan de ser títeres de Israel y de Estados Unidos», explica. Los Basij actúan como policía moral y son el instrumento de represión interna. Los Basij participan de forma activa en la represión de protestas, la vigilancia ideológica, el control de la moral islámica, la persecución de disidentes y la intimidación de mujeres y jóvenes. Actúan en calles, parques y universidades, y suelen instalar controles improvisados. Han sido protagonistas en la represión de las protestas de 2009, 2017-2018 y especialmente en las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini (2022-2023).

Según Firoozi, «se está dando vía libre a sus fuerzas para matar a la gente en las calles». Las imágenes y testimonios que logran salir del país muestran un uso de la fuerza desproporcionado y sistemático contra una población civil desarmada.

Irán, camino de ser Corea del Norte

El gran temor ahora es que este apagón no sea temporal. «Nos preocupa que se convierta en algo permanente y que Irán acabe bajo un apagón digital ilimitado», afirma. El objetivo del régimen sería transformar el país en una especie de Corea del Norte, completamente aislada del mundo, sin información independiente ni contacto exterior.

«Si no caen ahora, empezarán a ejecutar»

Firoozi evita hacer predicciones, pero lanza una advertencia contundente: «Si el régimen no cae ahora, empezarán a ejecutar gente y continuarán con su régimen de terror».

Para el activista iraní, lo que está ocurriendo no solo afecta a Irán, sino que representa una amenaza para toda la región y una prueba moral para la comunidad internacional.