EEUU ordena la suspensión de las visitas a sus bases en Kuwait ante la amenaza de guerra con Irán

La embajada de Estados Unidos en Kuwait ha ordenado este jueves la suspensión «temporal» de las visitas de su personal a varias bases militares estratégicas en territorio kuwaití, una decisión que llega en medio de las contundentes advertencias del presidente Donald Trump sobre una posible intervención militar en Irán.

La medida, que afecta a cuatro instalaciones militares fundamentales para la presencia americana en la región, responde a las crecientes «tensiones regionales» provocadas por la brutal represión del régimen iraní contra las protestas ciudadanas que sacuden el país desde finales de diciembre.

En un comunicado que no deja lugar a la interpretación, la embajada ha reconodido que «supervisa de cerca las tensiones regionales» y ha justificado su decisión como un «exceso de cautela». La orden afecta directamente al personal de la misión diplomática, que ha sido instruido para «aumentar la vigilancia» y suspender temporalmente sus movimientos a instalaciones tan relevantes como Cam Arifjan, Camp Buehring, Camp Patriot y la base aérea Ali al Salem.

«El acceso a estas instalaciones está limitado al personal esencial en estos momentos», ha subrayado una nota oficial, en lo que supone un toque de atención internacional sobre el deterioro de la seguridad de la zona. La Embajada ha instado además a los ciudadanos estadounidenses residentes en Kuwait a «aumentar la vigilancia en su seguridad personal» debido al «complejo y rápidamente cambiante contexto de seguridad» en Oriente Próximo.

Las instalaciones de Camp Arifjan, una de las joyas de la corona militar estadounidense en la región, acogen elementos de la Fuerza Aérea, la Armada, los Marines y la Guardia Costera de Estados Unidos, además de tropas de varios países europeos aliados. Esta base sirve como centro logístico de avanzada y opera bajo control del Ejército Central estadounidense gracias a un acuerdo de cooperación firmado con las autoridades kuwaitíes.

India también ordena la evacuación

La gravedad de la situación ha trascendido las fronteras americanas. India ha emitido una recomendación urgente a sus ciudadanos para que abandonen Irán de inmediato, al tiempo que ha instado a quienes permanezcan en territorio iraní a aumentar la cautela y «evitar las zonas de protestas o movilizaciones», según confirmó la Embajada india a través de sus redes sociales.

Las protestas que han desatado esta crisis internacional estallaron a finales de diciembre en respuesta a la asfixiante crisis económica y el dramático empeoramiento de la calidad de vida en Irán.

Por su parte el régimen de los ayatolás ha asegurado que las manifestaciones pacíficas derivaron intencionadamente en violencia para proporcionar una «excusa» al presidente Trump para intervenir militarmente en el país.

A pesar de las acusaciones, Teherán ha apelado a Washington para mantener un proceso de diálogo que resuelva las diferencias, aunque no sin antes advertir de que están «preparadas» para hacer frente a un conflicto bélico. Una amenaza que, a la vista de los movimientos militares estadounidenses, parece estar siendo tomada muy en serio por la Casa Blanca.