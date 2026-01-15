Trump celebra la bajada del precio del combustible al ritmo de Daddy Yankee: «Dale más gasolina»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la bajada del precio del combustible al ritmo de Daddy Yankee, ya que la Casa Blanca ha publicado este jueves en sus redes sociales un vídeo con la canción del cantante puertorriqueño, Gasolina, en el que se ve como el precio del combustible está por debajo de los tres dólares en todos los estados del país.

El vídeo, que ya acumula más de 5.5 millones de visualizaciones y más de 543 mil likes, muestra a Trump en distintos escenarios con el mensaje «Promises made, promises kept… 43 US states with gas prices under $3/gallon (Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados de EEUU con precios de gasolina por debajo de 3 dólares por galón).



La publicación no ha pasado desapercibida y ha generado una ola de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios cuestionaron el tono del video, la mayoría de internautas han mostrado su apoyo a la administración Trump con comentarios como: «Nunca quiero volver a la era pre Trump» o «¡Gracias presidente Trump!».

La primera venta de petróleo venezolano

Por otro lado, Estados Unidos ha completado este miércoles una venta de petróleo venezolano con valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después de la incursión militar estadounidense que se saldó con la captura del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro.

Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano, que ha sido recogida por múltiples medios estadounidenses, entre ellos, CNN y Fox Business, aunque se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas.

Si bien la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación de manera oficial, la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

Este mismo lunes, el magnate republicano indicó que había 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar «trabajando muy bien con Venezuela», dirigida ahora por su la chavista Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una «muy positiva» llamada tras la que ha asegurado que están alcanzando «avances significativos» para la «estabilización» del país.