Bizarrap y Daddy Yankee ponen patas arriba el Bernabéu durante el descanso de la NFL

Bizarrap y Daddy Yankee pusieron patas arriba el Santiago Bernabéu durante el partido de la NFL es España. El productor apareció en el descanso para poner la música junto con el cantante puertirriqueño para interpretar la nueva canción que ambos tienen juntos, BZRP Music Sessions, Vol. 0/66. Entre luces y fuegos artificiales, apareció en el escenario el intérprete, aunque después se quedó ya sólo el dj argentino, que pinchó una de sus canciones más famosas, el Quédate que tiene con Quevedo.

Sin embargo, se esperaba algo más de lo que finalmente fue. Muy lejos de ser similar al espectáculo de la Super Bowl, en esta ocasión fue en la banda del lateral de Castellana donde estaba montado el escenario. Se podía presagiar que el show, como tal, no iba a durar tanto. Apenas cinco minutos se prolongó el espectáculo.

MADRID BAILA AL RITMO DE BIZARRAP Y DADDY YANKEE 💃🕺🇪🇸#MundoNFL | #NFLMadridGame pic.twitter.com/Egfyq4OKH9 — Mundo NFL (@MundoNFL) November 16, 2025

Se apagaron las luces, Biza apareció en cabina y Daddy Yankee comenzó a cantar. Pero la actuación de ambos duró poco más de dos minutos. El Rey del reguetón desapareció nada más finalizar la canción y Bizarrap puso el Quédate de Quevedo. Al terminar de sonar la canción, finalizó un show muy descafeinado para lo que se podía llegar de la llegada de la NFL a Madrid.

Tras sus recientes éxitos junto a artistas como Shakira, Rauw Alejandro o Quevedo, Bizarrap se ha convertido en uno de los diez músicos más escuchados del mundo. Además, es el primer artista argentino en colocar tres canciones en el número uno del Global Chart, con 27 temas entre las 200 más populares del planeta.

Daddy Yankee es uno de los artistas latinos más influyentes de la historia. Se le considera uno de los padres del reguetón, género del que fue pionero en la primera década de este siglo con temas como Gasolina, entre otros grandes éxitos. Tras unos años alejado de los escenarios, vuelve para cantar en el Santiago Bernabéu en el partido de la NFL en España.