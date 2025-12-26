Incombustible Luka Modric: jugador con más minutos del Milan líder de la Serie A ¡con 40 años!

Luka Modric dejó el Real Madrid este verano tras 13 temporadas en el club blanco, de 2012 a 2025, siendo uno de los futbolistas más laureados de todos los tiempos, especialmente en Europa. Pero los 39 años que atesoraba el croata eran un peso difícil de gestionar ya en el Madrid, el capitán dejaba hueco a nuevos líderes, aunque apostaba por seguir regalando su fútbol en la élite futbolística en Italia, donde está demostrando que la edad es solamente un número y que aún le queda gasolina: Modric es el jugador con más minutos del Milan líder de la Serie A.

No hay ni un futbolista en la plantilla de Massimiliano Allegri que haya disputado más minutos que Luka Modric durante el primer tramo de la temporada, antes del parón invernal, antes de que acabe este 2025. Tras las primeras 15 jornadas, el Milan es segundo a un único punto del Inter de Milan, ante el que perdió el liderato en esta última jornada del año. La tabla en sí está muy apretada en la zona alta tras las primeras jornadas, con cinco equipos en cuatro puntos: Inter (33), Milan (32), Nápoles (31), Roma (30) y Juventus (29).

El tema está en que Modric está siendo capital en el juego y consistencia de un Milan que la temporada pasada quedó a 19 puntos del liderato, en octava posición y fuera de cualquier competición europea. Este curso, con la llegada de Modric entre otros, el Milan está dando una cara mucho más competitiva y seria que años anteriores. El balcánico está haciendo de líder, está siendo solvente y está dando esa coherencia en el juego de los rossoneros, ese raciocinio que ha faltado durante muchos momentos del inicio del curso en el Real Madrid.

Modric, líder del Milan

Modric, a sus 40 años, acumula 1.325 de juego en la Serie A, siendo titular en cada jornada liguera (15) y acabando el partido completo en 13 encuentros. No hay ni un jugador de este Milan que haya jugado más que él, ni siquiera un Matteo Gabbia fijo en el eje central del equipo de Allegri o de Mike Maignan, el portero titular. Tampoco Saelemaekers, clave en su regreso tras pasar por Roma, o Pavlovic, el otro central titular de este equipo.

El balcánico está liderando, está siendo capital y, sobre todo, está demostrando ser incombustible en todo este tiempo. La edad es un número que poco tiene que ver con su rendimiento, la clase que atesora pesa mucho más que el pasar de los años sobre sus piernas. Sigue corriendo, recuperando balones y aportando desde la medular, con un gol y dos asistencias en lo que va de curso. Desde su llegada, está siendo también el lanzador del equipo, no hay córner que no lleve su firma.

Los únicos minutos que se ha perdido Modric en el Milan esta temporada han sido los disputados tanto en la semifinal de la Supercopa de Italia, que entró a falta de un cuarto de hora. Así como las primeras rondas de la Copa Italia, saliendo desde el banquillo ante Bari y Lazio y quedándose en él ante el Lecce.

Allegri tiene claro cuál es el objetivo del Milan esta temporada tras el pobre resultado del año pasado y está centrando sus esfuerzos en la regularidad de la Serie A, ya apeado de cualquier otro título. Es ahí donde quiere los esfuerzos de Modric, tan indiscutible como incombustible en el pivote rossonero.