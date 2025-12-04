Modric se sincera sobre su salida del Real Madrid: «Es bajar un escalón»

Luka Modric ha repasado su trayectoria y su salida del Real Madrid el pasado verano. Después de 13 temporadas vistiendo la elástica merengue, en las que se convirtió en una leyenda del fútbol, el centrocampista croata fichó por el AC Milan tras acabar contrato en la capital española. Pese a recalar en otro de los equipos más emblemáticos del mundo, Modric ha remarcado lo que supone dejar el Real Madrid. «Vayas donde vayas, es bajar un escalón en tu carrera», ha reconocido el seis veces campeón de la Champions.

Precisamente, el AC Milan es el más inmediato perseguidor del Real Madrid en cuanto a Champions League ganadas. Modric sabe que recaló en un histórico hace unos meses, pero que la diferencia entre los clubes sigue siendo significativa. «Es indudable que supone bajar un escalón y lo pueden confirmar todos los jugadores. Aún así, pienso que he venido a un club que, con su historia y su renombre, está muy cerca del Real Madrid. Para mí, es la situación más ideal que podría ocurrir», ha explicado el croata.

A pesar de defender los colores del equipo merengue durante 13 temporadas, Luka Modric fichó por los blancos con 27 años. «Diría que llegué un poco tarde a Madrid, pero en el momento justo después de cuatro años en Inglaterra», ha confesado el Balón de Oro de 2018. El croata ha destacado su longevidad en un club en el que la exigencia es máxima: «Permanecer durante 13 años en un club así es increíble. Llegué con 27 y me fui con casi 40…».

En esta conversación con el ex seleccionador croata Slaven Bilic para el programa (Ne)uspjeh prvaka (El Fracaso del Campeón), Luka Modric también ha hablado de su conocido deseo de colgar las botas como futbolista del Real Madrid. «No eran sólo palabras o halagos, mi deseo más sincero era retirarme en Madrid. Sin embargo, a veces no pasa lo que quieres». El ex capitán madridista no cambiaría lo vivido en su emocionante despedida del club: «Pasó lo que pasó y cómo debía pasar. No me arrepiento de nada. Cuando veo la despedida que he tenido… no lo esperaba ni en los sueños más locos. Todo fue ideal y muy emotivo».

El traspaso que pudo cambiar la carrera de Modric

Luka Modric aterrizó en el Real Madrid en los días finales del mercado veraniego de 2012. El croata llegó en la tercera y última temporada de José Mourinho en el banquillo blanco, que fue uno de los principales valedores de su fichaje. Sin embargo, su carrera pudo cambiar un año antes. Modric estuvo cerca de firmar por el Chelsea en 2011, pero el Tottenham frustró su salida. «Si hubiera ido al Chelsea, probablemente no habría ido al Real Madrid», ha reconocido.

Las negociaciones para llegar a la capital española tampoco fueron sencillas. La oficialización de su fichaje tuvo que esperar hasta el 27 de agosto, a pocos días del cierre del mercado. Modric forzó hasta el final, amparado en la promesa del entonces presidente del Tottenham, Daniel Levy: «Me dijo: ‘el único club al que te dejaría marchar es el Real Madrid’». Pese a estas palabras, Modric tuvo que declararse en rebeldía para firmar por los blancos. El precio del traspaso -35 millones de euros- despertó ciertas dudas, que quedaron desterradas en cuanto el croata dio muestras de su magia.