El Real Madrid llegó a San Mamés con problemas. En una situación límite. Da igual la tranquilidad que quisiera transmitir el club en los días previos al encuentro contra el Athletic, ya que desde Valdebebas eran plenamente conscientes de que, si en Bilbao el resultado era doloroso, estaban obligados a tomar decisiones. Posiblemente injustas, ya que son muchos dentro del club, incluidos algunos jugadores, que tienen claro que el donostiarra no es el principal culpable, pero sí es el eslabón más débil. Pero los blancos dieron un paso al frente en La Catedral y el vasco no solo salvó un match ball, sino que encontró un camino.

Xabi Alonso dejó en el banquillo a Arda Güler contra el Athletic, y esta decisión no fue casualidad. A grandes problemas, física y fuerza. Camavinga fue titular en el centro del campo junto a Tchouaméni y el Real Madrid ganó en equilibrio y consistencia. El donostiarra apostó por el cemento armado, y el resultado fue ver a un equipo mucho más compacto. Más bloque. Más solidez.

San Mamés ha enseñado el camino a Xabi Alonso. Bellingham debe ser el encargado de sacar el balón para que llegue a Mbappé y Vinicius. El inglés, en la posición de ’10’, se siente tremendamente cómodo y es donde demuestra su mejor versión. Por detrás, Tchouaméni se entiende a la perfección con un Camavinga que estuvo en casi todas las partes para achicar agua, pero también para crear.

Xabi también sacó de La Catedral la certeza de que, para los partidos grandes o, por lo menos, para este momento de la temporada, donde la situación sigue siendo complicada, los centrales deben ser Rüdiger y Militao. Dos centrales experimentados que dan tranquilidad a la zaga madridista. Huijsen es muy bueno, es un gran proyecto, pero para el vasco ha podido comprobar que, en estos momentos, el alemán y el brasileño son lo correcto.

También es verdad que el Madrid pagó un peaje muy caro que afecta a ese camino que ha encontrado Xabi Alonso. Y no es otro que las dolorosas lesiones de Camavinga y Trent. Los dos tuvieron que pedir el cambio y hay que esperar al alcance para saber cuándo podrán volver. Los dos fueron capitales en el juego blanco en Bilbao.

La sensación en el entorno del Real Madrid es que Xabi ha salvado una bola de partido. Perder en San Mamés hubiese puesto contra las cuerdas un proyecto como el que está iniciando el donostiarra. Ahora, desde el seno de la entidad madridista saben que hasta el domingo, salvo batacazo contra el Celta, se respirará cierta calma, teniendo claro que la gran prueba de fuego llegará el próximo miércoles contra el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Ese día será el gran momento, pero hasta que llegue el encuentro, las aguas se calman por Valdebebas… de momento.