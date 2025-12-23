El Villarreal busca portero y ha vuelto a preguntar al Real Madrid por la posibilidad de incorporar a Lunin a final de temporada o, si el club blanco quisiera, incluso en el mercado invernal. El ucraniano, al que Marcelino pretendió fichar hace dos temporadas, eligió renovar con el Madrid y sigue estando a la sombra de Courtois.

Andriy Lunin ha vuelto a aceptar el complicado rol de ser el suplente del mejor portero del mundo. Competir contra Courtois es, sencillamente, imposible. Ni siquiera después de que el belga sufriera una gravísima lesión de cruzado. Ni siquiera a sus 33 años camino de 34. El rendimiento de Courtois es de una regularidad propia de un robot y sus contadísimos fallos son las excepciones que confirman la regla de que estamos, posiblemente, ante el mejor portero de todos los tiempos.

Lunin lo acepta, a pesar de que en la temporada 2023-24 tuvo su año de gloria. Se enfrentó a Kepa por la titularidad de la portería que había dejado huérfana Courtois y salió vencedor. Gran parte de La Decimoquinta es suya y ni siquiera ese rendimiento histórico le valió para que Ancelotti lo eligiera como titular en la final de París. Puso a Courtois. Y acertó.

Lunin eligió quedarse

En aquel verano de 2024 quién más y quién menos daba por hecha la salida de Lunin del Real Madrid, pero en septiembre ocurrió lo inesperado y el ucraniano acabó aceptando la oferta de renovación del club blanco y amplió su contrato hasta junio de 2030. Tuvo ofertas para salir, pero ninguna le convencía ni en lo económico ni, sobre todo, en lo deportivo.

Entonces el Villarreal llamó a su puerta pero el equipo de Marcelino no estaba en la Champions. Ahora, el Submarino Amarillo ha vuelto a interesarse por Lunin y el escenario ha cambiado. Los de La Cerámica han jugado esta edición de la Champions, con un enorme fracaso, y tienen casi garantizada su presencia en la próxima. Y tienen un agujero negro en la portería.

Este verano el Villarreal fichó a Luiz Júnior, del Famaliçao portugués, por 12 millones de euros, un traspaso que le convirtió en el portero más caro de su historia, y a Arnau Tenas, por el que pagó otros 2,5 millones más al Paris Saint-Germain. Ni el uno ni el otro han sido capaces de dar estabilidad a la portería del equipo de Marcelino. Más bien al contrario.

El bajo rendimiento de ambos porteros, especialmente de Luiz Júnior, ha sido una de las claves del bajísimo nivel del Villarreal en la Champions. Por eso Marcelino y los responsables de la entidad castellonense se han fijado en Lunin, un portero joven, pero con experiencia en Europa y capaz de soportar la presión del la meta del Real Madrid.

El club blanco, en principio, no se plantea vender a Lunin este verano, pero si el Villarreal llega con una oferta interesante (por encima de los 10 millones) y el jugador expresa su voluntad de salir, el Real Madrid podría sentarse a negociar porque en el club blanco hay grandes esperanzas depositadas en el canterano Fran González, internacional sub-20, para ser a medio plazo el relevo de Courtois.