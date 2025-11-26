Lunin sale del ostracismo

Nueva oportunidad para Lunin. Quién se lo iba a decir al ucraniano. Una gastroenteritis de Courtois le manda directo a la portería del Real Madrid antes de lo esperado. Y es que él contaba con jugar el encuentro de dieciseisavos de final de Copa del Rey el 17 de diciembre ante un rival aún por determinar. Pero no: lo hará en Atenas, en un encuentro con aroma a final, frente al Olympiacos.

Lunin no juega un partido con el Real Madrid desde el pasado 24 de mayo, cuando disputó el último encuentro de la pasada Liga en el estadio Santiago Bernabéu contra la Real Sociedad. Ya no se volvería a poner los guantes hasta que lo haga esta noche frente al Olympiacos. Y, lo mejor, como siempre, es que está preparado.

Y es que Lunin siempre da la cara y espera seguir haciéndolo esta noche en el Pireo. Cuando el ucraniano tuvo que ponerse al frente de la portería del Real Madrid hace dos temporadas, tras la grave lesión que sufrió Courtois antes de empezar la Liga contra el Athletic en San Mamés, asumió la responsabilidad de la meta blanca, un puesto que alternó con Kepa, aunque finalmente terminó siendo él quien se hizo con la titularidad.

La participación de Lunin esa temporada fue determinante para que el Real Madrid alcanzase la final de la Champions, un partido que se perdió en Wembley al sufrir un proceso gripal. No obstante, su nivel fue capital para que los madridistas ganasen la Liga y pudiesen levantar la Decimoquinta.

El curso pasado volvió a rendir a gran nivel en los 14 partidos que jugó. Es cierto que estuvo en derrotas duras como en el Clásico ante el Barcelona o frente al Milan, pero fue clave para lograr la clasificación para una final copera que, luego, no jugó. Cosas del fútbol.

Una situación complicada

El portero ucraniano sabe perfectamente que esta temporada va a jugar poco. Xabi Alonso no es partidario de cambiar a su guardameta titular y, cuando este es Thibaut Courtois, menos aún. El belga es el mejor portero del mundo, aunque el donostiarra también se está esmerando en que no tenga que demostrarlo con tanta frecuencia como antaño.

Esta situación deja en una posición delicada a Lunin, que a sus 26 años ve cómo las opciones de jugar se reducen casi al mínimo. Solo una ausencia por lesión de Courtois, como ha sido el caso, le iba a permitir defender la portería del Real Madrid de aquí al mes de enero.

Lunin renovó en septiembre de 2024 con el Real Madrid hasta 2030. Este verano se volvió a especular con su salida del Real Madrid, pero finalmente el meta ucraniano tomó la decisión de seguir peleando por triunfar en el conjunto blanco.