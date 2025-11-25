Courtois abandona el entrenamiento por una gastroenteritis y está descartado ante el Olympiacos

Thibaut Courtois abandonó el entrenamiento previo del Real Madrid al encuentro que enfrenta a los blancos contra el Olympiacos en la Champions por una gastroenteritis. Su presencia en el encuentro contra los griegos está descartada y su lugar en la portería lo ocupará Lunin, que debutaría esta temporada.

El parte médico del Real Madrid asegura que «tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución». Por tanto, el portero no viajará a la capital griega para el partido de la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

Una baja dolorosa para Xabi Alonso en un partido importante para los blancos, que necesitan volver a sumar de tres en tres tras la derrota en Anfield. De esta manera, Courtois se suma a las ausencias ya conocidas de Carvajal, Militao y Mastantuono. Por tanto, Lunin disfrutará de su primera oportunidad esta temporada, ya que el belga lo había jugado todo hasta ahora.

El ucraniano ya sabe lo que es defender la camiseta del Real Madrid en Champions. En la temporada 2023-24 fue el titular durante casi todo el curso por la grave lesión de rodilla de Courtois. Y su aportación bajo los palos fue clave para que el equipo llegara a una nueva final, donde ganó la Decimoquinta. Hasta ahora el meta no había fallado ni un encuentro y estaba mostrando un rendimiento impecable.