Courtois agradece a Lamine sus palabras antes del Clásico: «Necesitábamos ese fuego»

Antes de la disputa del último Clásico liguero, las palabras de Lamine Yamal en los días previos al partido encendieron el ambiente del primer duelo entre Real Madrid y FC Barcelona esta temporada. El jugador culé, en una tertulia en la Kings League de Gerard Piqué, acusó al club blanco de «robar y quejarse». Unas declaraciones que los jugadores merengues le recriminaron sobre el terreno de juego cuando se confirmó la victoria del Real Madrid. Thibaut Courtois, uno de los que confrontó a Lamine, ha reconocido que las palabras del ’10’ blaugrana motivaron al equipo y le dieron el «fuego» necesario.

El Real Madrid cayó derrotado en los cuatro partidos que disputó la pasada campaña ante su eterno rival, entre ellos dos goleadas (0-4 y 5-2) y dos encuentros que significaron títulos para el Barça. «Lamine es un gran jugador, pero ha calentado un poco el partido y la prensa salta encima. Un Clásico es así. Después del año pasado que perdimos cuatro veces necesitábamos ese ambiente, necesitábamos ese fuego», ha detallado el portero belga.

Courtois ha justificado el rifirrafe posterior y ha aludido a viejas rencillas con el equipo blaugrana. «Es un enemigo y hay que ir a por ellos porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Un Clásico motiva sí o sí, pero escuchar esas cosas te motiva más», ha aclarado. El guardameta del Real Madrid no cree que esto pueda afectar al ambiente de la selección española: «Si mañana Carvajal o Dean (Huijsen) están en la selección hay cero problema con Lamine. Es algo que se queda en el campo. Si mañana le veo en un restaurante le saludaría. No hay ningún problema entre Lamine y yo».

💥 @thibautcourtois se moja sobre la tangana del Clásico, en @partidazocope 🔥 «Lamine Yamal calentó un poco el partido» ⚔️ «Necesitábamos ese ambiente y ese fuego a través de un enemigo» ❌ «Ellos cuando han ganado tampoco nos han respetado» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/on6k1rd89Q — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 19, 2025

En su entrevista en en El Partidazo de COPE, Courtois también ha tratado otros temas como el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu y sus cruces de declaraciones con Javier Tebas. «No era algo que hoy mismo se pudiera decidir de esta forma», ha explicado sobre el fallido partido en Miami. El belga lo ha comparado con los encuentros lejos de Estados Unidos que organizan las principales ligas norteamericanas. «La NFL lo ha hecho de una buena manera, igual que la NBA. Si queremos hacerlo así hay que buscar una forma de hablar con todos los equipos y que estemos de acuerdo». Por último, Courtois ha reconocido que le encantaría tener un «debate cara a cara» con Javier Tebas.

Courtois llega a Elche

El pasado 10 de noviembre, el Real Madrid anunciaba que Thibaut Courtois sufría una sobrecarga en el muslo derecho. Una lesión que le ha impedido acudir al parón internacional con Bélgica, pero que no le supondrá perderse el duelo contra el Elche de este domingo. «Estaré bien para el fin de semana. Era una lesión pequeñita, pero tenía que descansar, recuperar y tratarme», ha detallado Courtois en su intervención en COPE.