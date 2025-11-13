Escándalo en la Kings League: los amigos de Lamine Yamal la lían con agresiones, escupitajos e insultos

Escándalo sin precedentes en la Kings League, que está en el centro de la polémica. En la competición creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos siempre había reinado el buen rollo pese a los piques, más de cara a la galería y hacer atractivo el show que otra cosa. Pero ahora, todo se ha visto empañado por una lamentable trifulca originada supuestamente por los amigos y familiares de Lamine Yamal, que han vandalizado la Kings League.

El equipo del futbolista del Barcelona, La Capital CF, perdió por 11-3 ante Porcinos FC, pero el resultado quedó en un segundo plano después de los incidentes provocados por personas del entorno de Lamine Yamal. Y es que varios vídeos se están haciendo virales tras lo ocurrido en el Cupra Arena, imágenes en las que se ven esas trifulcas, agresiones, empujones… Algunas fuentes aseguran incluso que hubo escupitajos hacia los familiares de los jugadores de Porcinos, algo lamentable e intolerable.

Uno de los episodios más llamativos es el enfrentamiento entre el primo de Lamine Yamal y Guanyar, creador de contenido y jugador del equipo Porcinos. «Están insultando todo el partido, de eso no va. Están metiéndose con mi madre», se le escucha decir durante la discusión con el familiar del jugador del Barça, una de las personas más cercanas a Lamine Yamal.

🚨 El entorno de LAMINE YAMAL VANDALIZA en la Kings League. 📹 Empujones, escupitajos a familias y vandalismo en las gradas del Cupra Arena durante la derrota de La Capital CF ante Porcinos (11-3).

Entre los implicados, su primo MOHA, mano derecha.

Enfado en la RFEF por el Caso Lamine Yamal

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas amaneció este miércoles con gran ajetreo. La tempestad generada por la desconvocatoria de Lamine Yamal todavía resonaba en la casa de la selección española. «Sólo tenemos problemas con el Barcelona», decían desde el seno de la Federación, en el que se respiraba hartazgo. Malestar. Incredulidad. Nadie entiende por qué el Barcelona actuó de esta manera. En la cúpula, en los despachos, en el primer edificio que uno se encuentra cuando llega a la Ciudad del Fútbol, se apuesta por pasar página cuanto antes, evitando el enfrentamiento con el conjunto azulgrana, ya que se considera que no beneficia a nadie. Por otro lado, en la residencia, donde está el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente, el enfado es mayúsculo horas después.

Y, al mismo tiempo, ambas partes se esfuerzan en defender a un Lamine Yamal que es la mayor víctima de todo esto para la selección española y, por consiguiente, para la Federación. El jugador se marchó de la concentración el martes por la mañana dolido, después de que nadie le explicara la recuperación que conllevaba el tratamiento al que se sometió y tras hacerle viajar hasta Madrid, donde finalmente no le dejaron ayudar a sus compañeros a clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Un lío en el que Lamine Yamal no tiene culpa, sino el Barcelona. Pero lo que sí debe cuidar es su entorno, porque las noticias extradeportivas que salen continuamente sobre él no le benefician. Sus novias, sus viajes después de algunos partidos, las polémicas de su padre, sus fiestas, y ahora esto de la Kings League. Nada de eso le ayuda.