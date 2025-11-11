El Barcelona inicia una guerra incomprensible para la Federación con Lamine Yamal: «Los tiempos y las formas son erróneas»

El Barcelona ha dado el pistoletazo de salida a una guerra que desde la Federación Española de Fútbol (RFEF) no comprenden. A las 22:40 horas del lunes llegó un informe médico a Las Rozas, procedente de la entidad azulgrana, en el que se comunicaba que el jugador -ya en el hotel de la Ciudad del Fútbol- tenía que ser desconvocado, puesto que «había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana» y necesitaba un reposo de entre siete y diez días.

Tras una noche complicada en Las Rozas, en la mañana del martes se decidió hacer público un duro comunicado en el que se confirmaba que Lamine Yamal era desconvocado. La Federación aprovechó para «expresar su sorpresa y malestar tras conocer, a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre -día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional-, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana».

En Las Rozas están molestos con el Barcelona por las formas. «Era tan sencillo como hacer las cosas bien», aseguran desde la Federación. «Tenemos buena relación con ellos y estamos en comunicación constante. Por ejemplo, Deco y Karanka -ambos directos deportivos- hablan todos los días», añaden. Por ello, no entienden los tiempos llevados a cabo por el club azulgrana.

Lamine Yamal acudió este lunes con absoluta normalidad a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El jugador llegó sonriendo, feliz, con una gran maleta y una bolsa. Pasaporte en mano, estaba preparado para jugar contra Georgia y Turquía y cerrar la clasificación para el Mundial de 2026. Pero no le dejaron.

Las formas del Barcelona

En la Federación ni siquiera se han molestado porque el Barcelona haya decidido utilizar el parón de selecciones para llevar a cabo este tratamiento. No gusta, obviamente, pero lo pueden llegar a entender. Lo que realmente enfada son las formas y los tiempos, que se consideran tremendamente erróneos por parte del club azulgrana.

Además, desde la Federación están convencidos de que Lamine Yamal es la parte perjudicada en todo esto, tanto por su futuro como por su prestigio. «Dicen que está lesionado, pero el domingo jugó 97 minutos contra el Celta», aseguran desde la RFEF. También consideran que estas decisiones no son aleatorias, sino que forman parte del poco cariño que el Barcelona y su directiva tienen hacia la selección española, puesto que este tipo de situaciones solo suceden con los internacionales nacionales.