La Federación estalla contra el Barcelona: «Se pasa por el forro el sentimiento de España»

La Real Federación Española de Fútbol ha estallado este martes contra el Barcelona con un comunicado durísimo tras verse obligados a desconvocar a Lamine Yamal por segundo parón consecutivo. El club azulgrana le realizó unas pruebas a su jugador en la mañana del lunes y no avisó a los servicios médicos de la selección española hasta bien entrada la noche, una vez que el futbolista ya estaba en Las Rozas concentrado junto a sus compañeros.

Fuentes federativas señalan a OKDIARIO que el «Barcelona se pasa por el forro el sentimiento de la selección española». La Federación ha estallado contra el club azulgrana y el sentimiento de malestar y sorpresa en estos momentos es enorme.

«Lo podían haber dicho antes y no se le convoca», explican fuentes federativas a este periódico. Y es que nadie entiende nada desde Las Rozas. La incredulidad es tremenda y el malestar es contra el Barcelona, ya que entienden que esto solamente perjudica a Lamine Yamal.

«Si está mal, está mal, pero el día anterior jugó 90 minutos», añaden desde Las Rozas afirmando que Lamine Yamal jugó el domingo pasado con su equipo con total normalidad contra el Celta de Vigo en Liga. Por eso este asunto sorprende tanto. Es la segunda vez que se desconvoca a este jugador de manera consecutiva. Fuentes federativas concluyen señalando que intentarán no hacer sangre con este asunto para no perjudicar a la selección española.

Incredulidad en la Federación

El malestar y la sorpresa de la Federación con el caso de Lamine Yamal es bastante severo. El jugador del Barcelona estaba concentrado desde anoche con España con total normalidad. Pero esa sorpresa llega cuando se enteran que en el club blaugrana le han hecho una prueba para valorar sus molestias en el pubis y no habían avisado a la Selección.

Fuentes federativas consultadas por OKDIARIO señalan que el mayor perjudicado en este asunto no es otro que Lamine Yamal. Piensan desde la Federación que esta segunda desconvocatoria consecutiva mancha la imagen de la estrella española.