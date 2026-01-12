Alemania aumenta la presión a Ter Stegen con el Mundial 2026: «En marzo quedará claro quiénes irán»

La presión sobre Ter Stegen cada vez es más alta. Desde la vuelta del alemán de lesión, el guardameta vive una situación límite de cara a sus aspiraciones de estar en el próximo Mundial. Una advertencia que ha vuelto a recalcar la selección germana si su situación no da un giro radical en la segunda parte de la temporada.

Lo ha hecho Rudi Völler, director deportivo del conjunto nacional, que sigue de cerca a todos los internacionales seleccionables y que ha vuelto a hablar del punto en el que se encuentra el futbolista culé: «Tiene que jugar sin duda en la segunda mitad de la temporada. Necesita practicar partidos, por muy talentoso que sea. Pero Oliver Baumann también lo está haciendo increíblemente bien. Ahora solo queda esperar», explicó.

Sin embargo, la gran advertencia llegó cuando adelantó que la lista se definirá en su mayoría en un par de meses, cuando Alemania dispute dos partidos amistosos contra Suiza y Ghana: «La próxima convocatoria en marzo ya dejará claro quiénes estarán allí. Sin duda, entonces veremos el panorama general del Mundial».

«Puedo revelar que Marc-André también está en contacto con Julian Nagelsmann y con el entrenador de porteros Andreas Kronenberg. Una cosa está clara: tiene que jugar. Todos coincidimos en que nos gustaría que lo consiguiera. Todavía quedan casi dos semanas para que finalice el mercado de fichajes», añadió Völler en declaraciones para Sport1.

Unas declaraciones que vuelven a amenazarle después de que el directivo alemán ya le mandase otro aviso hace apenas unas semanas: «Tiene que jugar en Barcelona o en otro sitio para jugar en el Mundial». Es por ello que su futuro ha entrado en un momento clave que podría decantar la balanza hacia un lado u otro.

Ter Stegen sigue en el aire

La última noticia del FC Barcelona llegó apenas el pasado domingo después de la conquista de la Supercopa de España. Joan Laporta le dejó la decisión: «Tiene contrato y si está a gusto y quiere estará con nosotros. Con los tres porteros que tenemos está cubierta la plantilla y tiene que ser así en una temporada tan exigente», explicó.

Hasta ahora solo ha disputado el partido de dieciseisavos de Copa del Rey ante el Guadalajara y no se descarta que reaparezca este jueves en octavos ante el Racing de Santander. Hasta ahora, el único interés de sacarle del Barça en este momento ha llegado del Girona de Míchel. Sin embargo, el futuro de Ter Stegen está totalmente en el aire y su presencia en el Mundial se antoja cada vez más remota con un Joan García titularísimo.