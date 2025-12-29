Los Guardiola y el City acuden al rescate del Barcelona para desencallar el ‘caso Ter Stegen’

La rajada monumental de Míchel a principios de este mes de diciembre dejó las puertas abiertas a una situación complicada de la portería del Girona. Su portero Dominik Livakovic saldrá este mes de enero, cuenta con Krapyvtsov lesionado y solamente mantiene sano por el momento a Gazzaniga. El Girona busca un guardameta y han posado sus ojos en Marc-André Ter Stegen con el objetivo no solo de reforzar su portería, sino de hacer también un enorme favor al Barcelona de la mano del Manchester City y los hermanos Guardiola.

No es nada nuevo ya por nadie de la conexión existente entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Girona de Míchel, dos clubes bajo el mismo conglomerado, como tampoco es desconocido por nadie la relación que aún mantiene el entrenador catalán de Santpedor con el Barça, al que cada vez que puede le echa una mano. Además, su hermano Pere es accionista del club gerundense y el presidente de su consejo de administración.

Es ahí donde entra en esta ocasión el Girona, predispuesto a hacer un enorme favor al Barça en este mes de enero con la salida de Ter Stegen. El alemán sigue en el mismo punto que el pasado verano, cuando se cerró el acuerdo por Joan García y se le avisó que llegaba para ser el meta titular del equipo, portero durante años, el nuevo proyecto de la entidad como lo fue él hace años.

Pero la historia no le cuadró a Ter Stegen, que no quería salir y que tampoco iba a poner facilidades… hasta que recayó de su lesión. Este contratiempo vino de maravillas a un Barça que aprovechó su baja para hacer hueco en el límite salarial a finales de agosto. Pero con el alemán ya intervenido y recuperado, vuelve a pedir un sitio en el once de Hansi Flick que el club ya ha decidido bloquear.

Ter Stegen debe salir en busca de minutos si quiere llegar con garantías de ser convocable con la selección alemana de cara al Mundial del próximo verano. Es por ello que está en el mercado a la espera de que un club le ofrezca la oportunidad o el proyecto que puede considerar. Es ahí donde aparece el Girona, necesitado de un portero pero presto a echar un cable también al Barça.

Solución amistosa entre Barcelona y Ter Stegen

El Girona está contemplando el fichaje de Ter Stegen, tal y como apunta Mundo Deportivo, e intentará todo lo que está en su mano para cerrar esta operación. Ya comentaron meses atrás tanto el director general, Ignasi Mas-Bagà, y el director deportivo, Quique Cárcel, que la situación económica del Girona era positiva, que tenía espacio en el límite salarial fijado en 75 millones.

Así, el Girona plantearía al Barça la fórmula de la cesión con Ter Stegen en el mercado invernal, seis meses de préstamo a pocos kilómetros de la Barcelona que ha habituado en los últimos años el jugador alemán, posponiendo decisiones más complejas para el próximo verano. En cualquier caso, el conjunto culé debería hacer concesiones y amortizar parte del salario del jugador, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier ahorro es positivo y que de quedarse no existiría y sería un problema.

También está el factor Ter Stegen y la posibilidad de que sea éste el que perdone parte de su salario por salir a un lugar seguro y donde se le garanticen los minutos para jugar el Mundial con Alemania…