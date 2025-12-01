Míchel da su versión del penalti a Rodrygo: «Se tropieza, no es falta»

El Real Madrid no pasó del empate en Girona y perdió el liderato de la Liga. Es el tercer pinchazo consecutivo de los de Xabi Alonso en Liga, todos fuera de casa. Pero el partido pudo cambiar tras un penalti de Joel Roca a Rodrygo que De Burgos Bengoetxea no señaló, aunque para Míchel «no es falta». El técnico del conjunto gerundense dio su versión sobre la acción más polémica del choque, y dijo que en su opinión el brasileño «se tropieza» y, por tanto, acierta el colegiado.

Corría el minuto 80 de partido, con el marcador igualado (1-1), cuando el atacante madridista se internó en el área, regatea al jugador del Girona que mete el pie e impacta en la pierna derecha de Rodrygo. Joel Roca no toca balón en ningún momento. El futbolista del Real Madrid le había engañado por completo con el regate y cuando vio que se le marchaba, el extremo zurdo metió la pierna para intentar robar el balón cuando este ya le había superado, y lo que tocó fue la pierna del jugador madridista.

Ni De Burgos en primera instancia ni el VAR después señalaron nada. Esta acción pudo haber cambiado por completo el devenir del choque. Mbappé ya había marcado de penalti anteriormente y de haberlo señalado y repetido el éxito, el Real Madrid podría haber sumado dos puntos más y seguir líder. Pero nadie pitó nada.

Tras el partido, Míchel analizó la acción de Rodrygo en los micrófonos de Movistar+ y señaló: «Yo creo que no es suficiente, ya se está cayendo Rodrygo. El VAR interpreta bien que es un ligero contacto y hay contactos en el futbol que son mínimos y no deberían ser penalti. A diferencia del primero, que Hugo impacta con la cadera y pisa a Vinicius y creo que es justo, Rodrygo se tropieza cuando va a hacer el regate y creo que no es penalti».

»Es un ligero contacto. Y hay contactos en el fútbol que no deberían ser penalti, como en este caso». La explicación de Míchel en #DeportePlus. https://t.co/QUKul0wuip pic.twitter.com/NZa8eb8bgy — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 30, 2025

Para el técnico del Girona no hay nada a pesar de que se ve claramente como Roca impacta en la pierna derecha de Rodrygo. Ese contacto impide continuar al atacante brasileño cuando ya se había zafado de su marcador y acaba cayendo dentro del área. Pero ni De Burgos ni el VAR indicaron penalti ante la incredulidad del jugador del Real Madrid.