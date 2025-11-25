Todo sobre Rodrygo: edad, cuánto mide, cuánto cobra y su ‘leyenda’ con Pelé

Rodrygo Goes no pasa por su mejor momento desde que llego al Madrid. El brasileño todavía no ha encontrado portería en lo que va de temporada y las sensaciones, tanto colectivas como individuales, no son positivas. Cierto es que la dinámica del equipo es negativa y pocos jugadores pasan por un buen momento.

Cuántos años tiene Rodrygo

Rodrygo tiene 24 años. Nacido el 9 de enero de 2001, el atacante brasileño debutó en 2019 ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu. Un minuto después de entrar al campo, anotó. El partido terminaría 2-0 para el Madrid.

Cuánto mide Rodrygo

El de Osasco mide 174cm, una altura similar a la de extremos de sus características (Vinicius, Salah, Lautaro Martínez, Dembelé…).

Cuál es el sueldo de Rodrygo

Rodrygo tiene un salario anual de 12,5 millones de euros y su contrato finaliza en junio de 2028. Durante los últimos mercados, se ha especulado mucho alrededor de una posible venta del extremo brasileño, quien no pasa por su mejor momento de forma.

¿Es Rodrygo Goes nieto de Pelé?

No, Rodrygo Goes no es nieto de Pelé. Aunque han demostrado una gran conexión personal (Pelé llegó a respaldar públicamente a Rodrygo y el jugador ha compartido su admiración por el legendario futbolista), el vínculo entre ambos es de respeto y admiración, no de sangre.

¿Quién es el ídolo de Rodrygo?

En numerosas entrevistas, Rodrygo ha mencionado a dos referentes. Uno de ellos es Neymar, asegurando que es su «ídolo» de la infancia. Por otro lado, ha mencionado a Cristiano Ronaldo, al que ha imitado en más de una ocasión con su famosa celebración

¿Tiene hijos Rodrygo?

Sí. Rodrygo tiene dos hijos gemelos, llamados Rayan y Ravi, nacidos en febrero de 2022, fruto de su relación con Pamella Cristina Costa.