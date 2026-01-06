El Real Madrid logró una necesaria victoria a domicilio este 6 de enero en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 al imponerse por 69-80 al ASVEL Villeurbanne, en un partido que resolvió gracias a su paso adelante defensivo liderado por Usman Garuba a partir del tramo final del tercer cuarto, refrendado por el talento ofensivo de Trey Lyles.

Sudó el conjunto madridista su cuarta victoria foránea en la máxima competición continental. Sin tener una buena versión, estuvo a remolque de su rival hasta entrado el último periodo, momento en el que el de Azuqueca de Henares respondió a la confianza que le da Sergio Scariolo. El técnico italiano no le introdujo en la pista hasta mediado el tercer cuarto y su intensidad acabó impulsando a los suyos hacia la remontada.

En el lado contrario, Lyles (21 puntos, 12 en los últimos diez minutos) fue clave para un equipo mantenido anteriormente por Facundo Campazzo (15) y un Walter Tavares que pese a su buen partido (12 y 9 rebotes) apenas jugó en la segunda mitad por la irrupción de Garuba.

El Real Madrid demostró que no estaba en su mejor momento y eso lo aprovechó un ASVEL, entusiasta y que dejó claro que ganarle en su pabellón no suele resultar sencillo. Liderado por sus dos bases, el ex madridista Thomas Heurtel y Glynn Watson, que se combinaron para 19 puntos y 7 asistencias al descanso, el equipo francés encontró todas las costuras madridistas.

El once veces campeón de Europa no tuvo acierto desde el triple y su ataque volvió a ser poco efectivo, con algún destello de Trey Lyles en el primer cuarto. El canadiense anotó siete puntos seguidos para mantener de inicio por delante a los suyos (12-17), un espejismo porque los de Scariolo no tenían ritmo en ninguno de los dos lados de la cancha y, como en el Clásico, tampoco dominaba el rebote.

La entrada de Watson reanimó al ASVEL que terminó por delante el primer cuarto y que aprovechó un atasco ofensivo visitante para lanzar un primer aviso tras un triple de Heurtel (30-23). A partir de ahí, el Real Madrid fue a remolque hasta el descanso, con las alarmas saltando tras otro acierto de tres local (39-30) y algo de aire a la marcha de vestuarios (41-36).

Hezonja ofrecía su versión más precipitada, con un 0/4 en un triple que no funciona (4/12 al descanso), y las pérdidas (8) lastraban a u equipo obligado a mejorar en la reanudación para echar una mano a Campazzo (12 puntos) y Tavares (8 y 7 rebotes) en el intento de remontada.

El descanso tampoco trajo la mejora esperada y el ASVEL continuó teniendo la iniciativa de un marcador, aunque el Real Madrid conseguía no desengancharse cada vez que se estiraba la ventaja, que volvía a ser una amenaza tras un triple de Traore que puso el 58-50 en los compases finales del tercer cuarto.

Pero ahí Scariolo decidió meter un quinteto con Garuba, que no había jugado ni un minuto, Feliz, Maledon, Kramer y Lyles y logró por fin variar el guión del choque. El de Azuqueca de Henares lideró la mejora en la intensidad defensiva y melló la resistencia del conjunto francés, aun por delante de cara a los diez minutos finales tras un triple de Watson (61-56).

El principio del fin para el ASVEL había comenzado porque Garuba empezó a ser un tormento para todos sus jugadores, que eran incapaces de zafarse de los brazos del ala-pívot. La mejora defensiva fructificó y la hizo buena la clase y calidad de Lyles que con sus puntos firmó un volteo en el marcador ante el que no tuvo ya respuesta su rival, que se quedó en ocho puntos en el último cuarto.