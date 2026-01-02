El Real Madrid inaugura 2026 con una remontada heroica contra el Dubai

El Real Madrid culminó una remontada heroica este viernes para vencer al Dubai Basketball en el primer partido de 2026, un año en el que empieza con victoria en la Euroliga, donde quiere recuperar su estatus perdido la pasada temporada y regresar a lo más alto (107-93). Además, lo hizo a menos de 48 horas del gran Clásico contra el Barcelona de la Liga Endesa (domingo a las 12:30 horas).

El equipo blanco pasó de perder por 14 puntos al descanso a acabar ganando por los mismos tras un parcial aplastante de 63-33 en la segunda parte. Los grandes artífices fueron Trey Lyles (17 puntos y cuatro rebotes) en el momento de máxima desventaja, Mario Hezonja (20, cinco y tres asistencias) y un incombustible Facundo Campazzo (17 encestes y seis asistencias). Usman Garuba irrumpió para frenar tanto a Mfiondu Kabengele (11 puntos y cuatro capturas) y Dwight Bacon, los mejores de un Dubai sin el ex madridista Dzanan Musa por una lesión que arrastra desde octubre.

Kabengele dio la sorpresa en los primeros minutos en el Palacio de los Deportes. El pívot de 2,06 metros mostró su fortaleza atacando a aro y también registros desde el perímetro con un triple que puso el partido cuesta arriba para el Real Madrid. Hezonja, con un triple de salida, y Alberto Abalde sostenían la anotación de los blancos en el primer tanteo.

Ambos equipos apostaron por correr y flojearon en defensa, pero así brotó un encuentro con ritmo, igualado y con buenas canastas. Lyles y Gaby Deck se animaron con triples para contrarrestar el acierto de Dubai. Al final del primer cuarto, 27-24 y en el inicio del segundo 9-14 de salida y cabreo de Sergio Scariolo, que arrojó un objeto al parqué al pedir tiempo muerto tras dos triples de Justin Anderson, ex del Barça, que ponía por delante a los de Jurica Golemac.

Una primera parte para hacérselo mirar

El Real Madrid se siguió deshaciendo en defensa y a Scariolo no le funcionaba nada. Avramovic, Sanli, Bacon… en definitiva el juego coral de Dubai era un tormento para los blancos, que se vieron a nueve puntos de su rival en el ecuador del segundo cuarto (36-45). Y en ese momento de debilidad, el Palacio entonó el «¡Euroliga mafia!» por primera vez en 2026.

Una acción surrealista en un balón al aire entre Filip Petrusev (2,11 m) y Campazzo (1,81 m) que se repitió hasta dos veces y a la tercera los árbitros dieron falta para Dubai por un presunto toque del argentino en el brazo de su oponente. La parroquia madridista enloqueció mientras Kabengele volvía a emerger y Petrusev ponía más tierra de por medio tras una falta tonta de Hezonja, protestada también por el Palacio (41-53).

Dubai llevó la máxima al descanso tras tres libres anotados por Petrusev (44-58) por una técnica en una protesta anterior en una canasta errada por Feliz. El arranque del Real Madrid en la segunda parte, como no podía ser de otra forma, fue heroico con parcial de 11-0 al salir de vestuarios con Campazzo y, sobre todo, Lyles desatados. El tiempo muerto de Golemac era obligado porque los blancos pasaban del -14 a un 55-58 en apenas tres minutos.

Una técnica provocada por el entrenador rival generó el empate del Real Madrid desde el 4,60 con 2+1. Dubai se desangraba por completo y Golemac prescindía de su torre, Kabengele, que se había cargado con tres faltas, pero Avramovic volvía a irrumpir con dos canastas idénticas tras pérdidas blancas y recuperaba la ventaja para los suyos.

El Real Madrid acaba excelso ante el Dubai

El Real Madrid destruyó la desventaja en el tercer cuarto, como pasó con Unicaja Málaga en el último duelo en casa de 2025, y llegaba al último con el triunfo en su mano (73-74) después de que Garuba pescase una canasta en río revuelto. Al gran momento del pívot, también defendiendo a Kabengele, se sumó la reaparición con seis puntos seguidos que fueron decisivos para los de Scariolo.

El Dubai no se rendía, pero entre las defensas de Garuba, los puntos de Theo Maledon, Hezonja y Campazzo y una clara mejoría en el juego en equipo estiraron la ventaja del Real Madrid a falta de seis minutos (90-80). Los casi 10.000 espectadores del Palacio aún en fechas navideñas dejaron de silbar y empezaron a disfrutar de sus jugadores y Golemac volvía a parar en busca de un último aliento de Dubai, que fue incapaz de lograrlo pese a los 26 puntos de Bacon.